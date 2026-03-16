Fotyen Tesfay voreja el rècord del món en el seu debut en la marató
La corredora etíop aconsegueix la segona millor marca mundial de tots els temps mentre que l’ugandès Abel Chelangat venç en categoria masculina.
Jordi Grífol
Apassionant edició de la Marató de Barcelona amb nom de dona, el de la corredora Fotyen Tesfay, que es va convertir aquest diumenge en la millor debutant de la història de la distància. Tesfay, oriünda de la regió etíop de Tigray, terra de muntanyes i guerres oblidades, s’enfrontava a Barcelona a la seva primera marató i, agosarada ella, va decidir atacar el rècord del món femení que va aconseguir Ruth Chepngetich, atleta suspesa per dopatge, en la Marató de Chicago 2024 (2 h 09 min 56 s).
Tesfay arribava amb la tercera millor marca mundial en mitja marató, sí, però no havia afrontat encara els 42,195 quilòmetres en competició. Per això semblava una bogeria, gairebé suïcida, que fins i tot augmentés el seu ritme una vegada superats els 30 quilòmetres. Va acabar patint en uns últims quilòmetres agònics la ja millor debutant de la història de la distància, que finalment es va quedar a les portes del rècord mundial. Amb un temps de 2 h 10 min 53 s, es converteix en la segona millor maratoniana de la història. En categoria masculina, la victòria se la va emportar l’ugandès Abel Chelangat amb un temps de 2 h 4 min 57 s.
"No és el que esperava, no ho he aconseguit", explicava Tesfay juntament amb el seu mànager després d’una carrera apoteòsica que va trencar amb qualsevol pronòstic previ i en la qual va rebaixar en gairebé nou minuts l’anterior plusmarca del circuit barceloní, que posseïa des de l’any passat la kenyana Sharon Chelimo (2 h 19 min 33 s). Protegida per les seves llebres, l’etíop es va escapar de les seves perseguidores des del principi i va completar els primers 21 quilòmetres en 1 h 05 min 03 s, llançada a buscar el controvertit rècord mundial de Chepngetich, després que la kenyana donés positiu per dopatge i fos suspesa mesos després d’aconseguir-ho.
Els dubtes eren en si Tesfay, debutant en la distància als seus 28 anys, seria capaç de sostenir tal ritme. I el cert és que passats els 20 quilòmetres no només va sostenir el ritme sinó que va accelerar, projectant un temps de plusmarca mundial al seu pas pels 30 quilòmetres, que va completar en 1 hora i 32 minuts. Tot semblava indicar que seria capaç d’aconseguir la gesta de baixar de 2h 10 minuts, però el ritme infernal que va imposar, poc més de tres minuts per quilòmetre, va acabar per ser insostenible.
Serrava les dents i rebia ànims de les seves llebres Tesfay, que va acabar creuant la meta a 57 segons d’aquesta plusmarca; un registre històric en tot cas. Van completar el podi la kenyana Joan Jepkosgei, (2 h 18 min 42 s), i la també etíop Zeneiba Yimer (2 h 18 min 49 s).
32.000 participants
Tesfay entra així en una nova dimensió, a la qual es disputaran els grans Majors del món, i també la Marató de Barcelona, en el circuit de la qual una atleta s’ha convertit en la segona dona més ràpida de la història. Una edició de rècord també quant a participació, amb 32.000 corredors inscrits.
No hi va haver plusmarca masculina, incapaç Chelangat de batre el rècord de 2 h 04 min 13 s de Tesfaye Deriba l’any passat. Hi va haver rebel·lió al capdavant de cursa, quan el kenyà Vincent Kipkorir, teòrica llebre, va decidir marxar en solitari davant els dubtes dels favorits. Una aventura que va ser neutralitzada i que va acabar amb l’atac final d’Abel Chelangat, que va deixar enrere els seus rivals i va creuar la meta en solitari amb 2 h 04 min 57 s, a 44 segons del rècord de Deriba. El podi el van completar els kenyans Patrick Kabirech (2 h 05 min 01 s) i Jonathan Samanayo (2 h 05 min 29 s).
Barcelona també acollia el Campionat d’Espanya de marató. En la disputa d’aquesta prova es van proclamar campions nacionals el madrileny Ricardo Rosado (2 h 13 min 31 s) i la sevillana Carolina Robles (2 h 24m 58 s).
«Córrer et relaxa la ment i és bona teràpia»
Un total de 32.000 corredors, més que mai, van desafiar ahir els 42,195 quilòmetres de la Marató de Barcelona, recorrent els principals carrers de la ciutat en una edició de rècord marcada per un entorn animat i la gran presència internacional. Després d’un dissabte plujós, la jornada es va despertar amb un temps plenament primaveral que va acompanyar els participants.L’edició també va destacar pel seu caràcter internacional. Segons assenyalaven les dades de l’organització, el 63% dels corredors provenen de 120 països estrangers. A més, el perfil dels participants mostra una notable presència de corredors joves: el 46% té menys de 35 anys. La participació femenina continua creixent i en aquesta edició ha arribat al 23% del totalLa Dora, una corredora de 40 anys de Tarragona, va participar per segona vegada en la Marató de Barcelona. Va aconseguir acabar la prova amb un temps de 3 hores i 44 minuts però remarca els beneficis d’aquests reptes esportius: «És molt guai córrer, et relaxa la ment i és molt bona teràpia, aquest esport». L’any que ve té previst repetir participació.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa