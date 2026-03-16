Francisca va morir apallissada
La investigació apunta que els germans tenien una "obsessió" sexual amb la seva veïna i que, presumptament, la van emmordassar i lligar abans d’assassinar-la.
Vanesa Lozano
La investigació del crim de la veïna d’Hornachos (Badajoz) Francisca Cadenas avança. Els dos detinguts per aquest crim, els seus veïns Julián González i el seu germà Manuel, són a la presó i les proves contra ells augmenten. Tot apunta a un crim brutal que va incloure tortures a la dona i amb una motivació sexual.
La dona va ser colpejada, emmordassada, lligada i despullada. D’acord amb les fonts consultades per aquest mitjà, els germans estaven "obsessionats" amb ella i van continuar comentant aspectes físics i íntims de la dona fins a molts anys després de matar-la. Així ho revelen les escoltes de l’UCO als dos homes.
La interlocutòria del jutjat d’instrucció número 1 de Villafranca de los Barros conclou que els germans van acabar amb la seva vida "amb una particular violència", causant-li "múltiples lesions" abans de la mort, amb "objectes encara no identificats".
La interlocutòria assenyala que el cos de la víctima estava enterrat al terra del pati de la casa dels seus veïns, "sense roba en la seva meitat inferior". A més, el cadàver "apareix amb elements de retenció com brides, corda i mordassa". El jutjat afegeix que el cos "estava aparentment esquarterat per instruments encara no localitzats" i que "hauria estat durant diversos anys" enterrat "a escassos metres del domicili" de la seva família.
L’informe preliminar de l’autòpsia ja apuntava la gravetat dels cops que havia rebut la dona en vida, així com al presumpte esquarterament del cadàver.
Els mòbils, a les escombraries
Per enviar els dos germans González a la presó, el magistrat ha valorat, entre altres causes, el risc que els detinguts puguin destruir proves fonamentals per al cas. De fet, la interlocutòria revela que, fa només uns dies, els dos germans acusats van intentar fer desaparèixer diversos objectes que podrien ser utilitzats per relacionar-los i incriminar-los en el crim.
El 7 de març passat agents de l’UCO van tornar a Hornachos i, amb ajuda de la família de la Francisca, van reconstruir la nit en què va desaparèixer la dona, el 9 de maig del 2017, després de sortir de la seva casa sense pertinences per acompanyar uns amics al cotxe. La interlocutòria indica que els germans González van observar la recreació des del seu habitatge i, al veure el desplegament dels agents de l’UCO, es van posar nerviosos. Llavors, "Julián, previ acord amb Manuel, va procedir a llençar a les escombraries els telèfons mòbils utilitzats" després de saber "la seva condició d’investigats a les diligències policials".
