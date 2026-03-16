Treball
Acomiaden set lampistes després de denunciar quatre mesos sense cobrar: "¿Com ha de pagar un advocat un treballador que fa quatre mesos que no cobra?"
Els treballadors asseguren haver intentat mediar amb l'empresa al Tamib, però no s'hi va presentar
Samia Khenien
Set treballadors d'una empresa de lampisteria denuncien impagaments de nòmines, de materials, acomiadaments i que no els han pagat les liquidacions. Han presentat una reclamació al Ministeri de Treball, a més d'haver comparegut al Tamib, tribunal d'arbitratge i mediació de les Islas Baleares, on l'empresa estava citada, però aquesta no hi va acudir. Diario de Ibiza ha intentat, en diverses ocasions durant més d'una setmana, posar-se en contacte amb els responsables de l'empresa sense èxit. Un dels propietaris va atendre la primera trucada, però no va oferir la seva versió i mai més no va tornar a atendre el telèfon.
"Un parell de dies més tard, ja feta la denúncia, quan els inspectors ho notifiquen a l'empresa, aquesta ens diu que ja no podem entrar més a l'obra", asseveren els treballadors. Un d'ells afegeix: "Li vaig posar la denúncia a les deu i escaig, a les dues menys deu em va acomiadar a mi i al meu fill, el mateix dia". A la majoria no els ha arribat la carta d'acomiadament, només han vist la baixa de la Seguretat Social. A un d'ells, el que fa menys temps que hi és, amb els quatre mesos sense cobrar, amb prou feines li apareix a la carta que l'acomiadament és per "no haver superat el període de prova": "En quatre mesos només ha cobrat 800 euros, fent hores extres i tot", denuncia un company seu. En el cas dels dos que fa més temps que hi són, la carta d'acomiadament indica: "Causes objectives de caràcter econòmic, organitzatiu i de producció".
"Les constructores ens han impedit entrar a l'obra a treballar, però ells també en són responsables. Estan jugant amb nosaltres al ping-pong i ningú no diu res", critiquen. "Vam posar una denúncia a la inspecció de treball i arran d'això ja no hi podem passar més": "Aquí un treballador fa tres o quatre mesos que no cobra, l'empresa no es presenta al Tamib i et diuen 'busca't un advocat perquè et reclami els diners, que et representi'. ¿Com ha de pagar un advocat un treballador que fa quatre mesos que no cobra?".
Al·ludeixen a una falsificació de signatures
Els treballadors denuncien, a més, faltes greus com la falsificació de signatures per acreditar el pagament de nòmines, documents que aquests empleats asseguren: "No hem signat mai", tal com consta a la denúncia que presenten a aquest diari. "Hem fet denúncies a la Guàrdia Civil. Si hi ha presentades les signatures de novembre, desembre i gener, jo no les he signades", sosté un dels empleats.
Les suposades rúbriques els consten perquè les empreses per a les quals treballava la subcontracta asseguraven haver fet els tràmits per pagar a l'empresa lampista: "Quan vam reclamar, els vam dir que feia tres mesos que no cobràvem, i ells afirmaven que havien signat, però ¿qui ha signat? No se sap", es pregunta un dels treballadors implicats. "Allà, a la pantalla, perquè això va per plataforma, hi ha tota la documentació i la nostra signatura la té en verd", van comprovar, atònits.
A més, després d'haver anat a la Inspecció de Treball, comenten que des d'allà els van indicar que "esperen resolució" del cas. Lamenten que "per llei pots denunciar a Inspecció, però has de continuar anant a la feina fins a tres mesos, sense cobrar".
