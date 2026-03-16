Les obres als túnels del Garraf duraran almenys tres mesos
Pau Lizana Manuel
Els usuaris del corredor sud de Rodalies, i especialment els passatgers dels Regionals de Tarragona i Lleida, ja estan acostumats que els trajectes diaris cap a Barcelona siguin una odissea. A aquest mal de cap diari, s’hi afegeix a partir d’aquest dilluns un nou desafiament: comencen les obres de manteniment als túnels del Garraf, que obligaran que els trens circulin per via única en aquest estratègic punt del municipi de Sitges per on passen tant els Regionals com també la línia R2 Sud de Rodalies.
Durant els tres mesos vinents, els Regionals de Tarragona només donaran servei fins a Sant Vicenç de Calders. Allà, els passatgers que necessitin arribar fins a Barcelona hauran d’agafar un dels busos substitutoris contractats per Renfe fins al Prat de Llobregat. A diferència d’anteriors talls en aquest corredor sud, com el del túnel de Roda de Berà, els autocars de l’operadora ferroviària no arribaran fins a la Zona Universitària de Barcelona. Per suplir aquesta distància addicional que hauran de recórrer els passatgers, es reforçarà l’R2 Sud entre el Garraf i l’estació de França de Barcelona.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa