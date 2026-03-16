Les obres als túnels del Garraf duraran almenys tres mesos

Pau Lizana Manuel

Barcelona / Tarragona

Els usuaris del corredor sud de Rodalies, i especialment els passatgers dels Regionals de Tarragona i Lleida, ja estan acostumats que els trajectes diaris cap a Barcelona siguin una odissea. A aquest mal de cap diari, s’hi afegeix a partir d’aquest dilluns un nou desafiament: comencen les obres de manteniment als túnels del Garraf, que obligaran que els trens circulin per via única en aquest estratègic punt del municipi de Sitges per on passen tant els Regionals com també la línia R2 Sud de Rodalies.

Durant els tres mesos vinents, els Regionals de Tarragona només donaran servei fins a Sant Vicenç de Calders. Allà, els passatgers que necessitin arribar fins a Barcelona hauran d’agafar un dels busos substitutoris contractats per Renfe fins al Prat de Llobregat. A diferència d’anteriors talls en aquest corredor sud, com el del túnel de Roda de Berà, els autocars de l’operadora ferroviària no arribaran fins a la Zona Universitària de Barcelona. Per suplir aquesta distància addicional que hauran de recórrer els passatgers, es reforçarà l’R2 Sud entre el Garraf i l’estació de França de Barcelona.

