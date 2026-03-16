Vaga educativa a Catalunya
Milers de professors lliuren un nou pols al Govern a Barcelona: «Qualsevol que trepitgi un institut sap que el conflicte no ha acabat»
La conselleria continua defensant que l’acord que milers de docents han rebutjat al carrer en la primera de les cinc noves jornades de vaga és «bo, valent, responsable i global» i que respon a les necessitats del col·lectiu
Vaga de professors a Catalunya, en directe | Última hora de les protestes en l’educació: dates, afectacions i què reclamen
Helena López
Una setmana després de la foto del Govern, CCOO i UGT escenificant un «acord històric», milers de professors han omplert Urquinaona, la Via Laietana i la plaça de Sant Jaume per evidenciar el que asseguren que «qualsevol que trepitgi una escola o un institut sap»: que el conflicte no ha acabat. La primera de les cinc jornades de vaga convocades per USTEC, Professors de Secundària (Aspepc), la CGT i la Intersindical ha tret al carrer 25.000 persones segons els càlculs de l’organització; 8.000 segons la Guàrdia Urbana, i ha mostrat múscul en un matí radiant en què un dels crits més corejats ha sigut «diners públics per a l’escola pública». Per darrere, això sí –especialment quan la marxa s’ha acostat a la blindada seu de CCOO i al Palau de la Generalitat– del de «vergonya, vergonya».
El professorat mobilitzat –més de 40.000 persones van votar contra l’acord en la consulta organitzada la setmana passada per USTEC, la CGT i la Intersindical– sent un gran rebuig que el Govern i dos sindicats amb una gran maquinària, però minoritaris al sector, donessin per tancada la seva lluita quan el seu malestar, insisteixen, «va molt més enllà del sou i no es tanqui en un una taula sindical ni en dos», apunten l’Anna i la Laura, docents de secundària d’un institut del Baix Llobregat, que van recolzar la vaga de l’11 de febrer, la d’aquest dilluns i ho faran de nou divendres vinent, jornada de vaga general educativa, per la impotència que els genera no poder atendre el seu alumnat com voldrien i mereix.
Malgrat la nova exhibició de força al carrer –que es preveu que divendres, l’únic dels cinc dies en què la vaga és general, per a tot el territori, sigui molt més gran– la conselleria continua defensant que el firmat dilluns passat és un «bon acord», «valent, responsable i global» i que respon a les necessitats del col·lectiu.
Ball de xifres
La primera jornada de vaga estava convocada en els serveis territorials de Barcelona, el Barcelonès i el Baix Llobregat i el seguiment ha sigut d’un 30% segons les dades de la conselleria i d’un 70% segons els dels sindicats. Segons nombrosos docents consultats, la vaga ha tingut una mica menys de seguiment que la massiva aturada del febrer, tot i que apunta que molts professors avui han anat a treballar però s’afegiran a la vaga de divendres.
Entre els docents, crits de «menys burocràcia i més democràcia», «som nosaltres els que estem a les aules» i «lluitant també estem educant».
De les ciències a l’atenció social
La Sandra, d’un institut de l’Hospitalet membre del col·lectiu Ciències en Perill ha tornat aquest dilluns al carrer no només per la fusió de les ciències a batxillerat, a la qual la conselleria no ha fet marxa enrere, també per les poques hores de ciències durant l’etapa obligatòria. «No ens sentim escoltats», remarca. Aquesta mateixa sensació mostra el Gerard, docent de secundària a la mateixa ciutat. Com a tots, el mouen moltes coses, però especialment el fet d’haver perdut l’equip social que tant necessitava l’alumnat del centre de màxima complexitat en què treballa malgrat haver arribat fins i tot a fer una vaga per defensar-lo el mes de maig passat.
Baixant la Via Laietana, una mestra aixeca una pancarta feta a mà amb el lema «defensem el dret de l’alumnat a una educació de qualitat».
L’escola inclusiva és un dels cavalls de batalla, tot i que no tothom veu la qüestió amb els mateixos ulls. Mentre centenars de professors clamen per més recursos perquè aquesta sigui una realitat més enllà del paper, des del sindicat Professors de Secundària (Aspepc),el majoritari als instituts i el segon en el conjunt del sector, asseguren que rebutgen l’acord firmat dilluns –que inclou 300 milions per a la inclusiva– perquè «consolida» un model d’escola inclusiva que «rebutgen frontalment».
«Error de càlcul»
Sí que hi ha consens en altres qüestions, com la necessitat d’una rebaixa de ràtio «més valenta» que la plantejada en l’acord i d’una pujada de sou superior als 3.000 euros anuals «en diferit» recollits en l’acord. També n’hi ha en l’«error de càlcul» comès pels signants del pacte. «No han sabut calibrar el profund malestar dels docents», conclouen.
La setmana de protestes seguirà aquest dimarts, 17, amb vaga convocada al Penedès, Tarragona i Terres de l’Ebre i dimecres, 18, amb una nova jornada d’aturades a l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Lleida. Dijous, 19, agafaran el relleu Girona, el Maresme i el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, i divendres, 20, la vaga s’estendrà a tot Catalunya, amb una manifestació unitària a Barcelona, a la qual també estan convocats estudiants, PAE i treballadors de l’escola concertada.
