Conflicte desbloquejat
L'Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i anuncia que actuarà a l'estructura
L'alcalde, Martí Pujals, assegura que el Ministeri de Cultura intervindrà aviat als punts més urgents de la muralla després de mesos de bloqueig
Tony di Marino
La muralla de Tossa de Mar (La Selva) ja té la titularitat aclarida i això permet desbloquejar una situació que feia mesos que preocupava l'ajuntament. L'alcalde del municipi, Martí Pujals, ha confirmat a Diari de Girona que el monument és de titularitat estatal i que està adscrit al Ministeri de Cultura, després d'un període d'incertesa que havia complicat qualsevol actuació sobre aquest element patrimonial.
Segons ha explicat l'alcalde, l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE), organisme dependent del Ministeri de Cultura, "s'ha compromès a intervenir aviat en les qüestions més urgents". La confirmació arriba després que Pujals hagués alertat públicament dels riscos que presenta la muralla, amb despreniments i problemes estructurals agreujats arran dels últims episodis de pluja.
La qüestió de la titularitat era, precisament, el principal escull que fins ara havia bloquejat qualsevol avenç. Al gener, l'Ajuntament ja va exposar que la falta de definició sobre la propietat del monument impedia invertir recursos municipals o optar a subvencions per executar obres de consolidació.
Més enllà de l'embolic administratiu, el consistori feia temps que insistia que el problema no era només burocràtic, sinó també patrimonial i de seguretat. L'alcalde ja havia advertit al gener que "s'estan desprenent pedres" i que la situació no es podia reduir a una simple discussió competencial. Segons remarcava aleshores, "hi ha riscos", especialment després de les pluges dels últims mesos, que han agreujat el deteriorament en diversos punts del recinte emmurallat.
De fet, un preestudi encarregat per l'Ajuntament estimava que només la correcció dels defectes constructius més urgents —com la consolidació de talussos i la reparació dels despreniments— podria tenir un cost aproximat d'un milió d'euros. Segons va precisar aleshores Pujals, aquesta xifra no corresponia a una restauració integral del conjunt, sinó al mínim necessari per garantir la seguretat i començar a frenar el deteriorament.
Per la seva banda, el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha avalat aquest desbloqueig que era "necessari" per la situació de la infraestructura.
La muralla de Tossa, declarada monument historicoartístic nacional el 1931, és un dels elements patrimonials més emblemàtics de la Costa Brava i un dels grans símbols del municipi. Construïda a inicis del segle XIII per protegir la població, forma part de la imatge més reconeixible de la vila i és també un dels seus principals atractius patrimonials i turístics. Per això, el seu estat de conservació és una qüestió especialment sensible per al municipi.
Amb la titularitat ja aclarida i el compromís d'una intervenció als punts més urgents, el municipi espera ara que es concretin els propers passos i que el desbloqueig administratiu es tradueixi finalment en actuacions sobre el terreny.
