Dues nenes asturianes amb una discapacitat del 78% aconsegueixen una parada de transport escolar més a prop de casa després d'un any de lluita: "Ha estat esgotador"
"Hem lluitat pel que considerem just, si no lluitem nosaltres per les nostres filles no ho farà ningú", assenyalen les mares
Miguel Ángel Gutiérrez
Catorze mesos després, les dues menors de Langreo, amb mobilitat reduïda i amb un grau de discapacitat del 78 per cent, que reclamaven, juntament amb les seves mares, disposar d'una parada de transport escolar més a prop de casa seva, han tingut resposta a les seves demandes. En la jornada d'aquest dijous, en taxi i acompanyades d'una cuidadora, les dues petites, de 9 i 11 anys, eren recollides per anar a classe al col·legi d'educació especial Juan Luis Iglesias Prada, de Sama.
Es posava així fi a més d'un any de lluita de les seves mares. "Psicològicament ha estat esgotador. Han estat molts mesos lluitant per una cosa que enteníem que era un dret que les nostres filles tenien", relatava Sheila Fernández, mare d'una de les menors, amb una barreja de satisfacció i de recança pel fet que la solució s'hagi endarrerit tant.
Risc
Les nenes resideixen a La Foyaca (Langreo) i hi ha un tram de 400 metres fins a la parada del barri de La Joécara on les dues escolars havien d'agafar el bus. Les mares feia mesos que alertaven que es tracta d'una carretera sense voreres, amb un deteriorament notable i amb "molt risc de caigudes i d'atropellament" per a les petites. Per això demanaven una parada del bus escolar més pròxima a casa. La solució, finalment, a causa de les dificultats perquè un autobús maniobrés a la zona, ha estat habilitar una nova ruta mitjançant la contractació d'un taxi.
Les dues nenes són companyes al col·legi d'educació especial Juan Luis Iglesias Prada, de Sama. Totes dues tenen un grau de discapacitat del 78 % i estan diagnosticades de síndrome d'Angelman. Es tracta d'un "trastorn neurològic sever que comporta problemes de moviment i equilibri, com ara l'atàxia en caminar (rigidesa, malaptesa i pèrdua de coordinació) amb el consegüent risc de caiguda contínua; retard general del desenvolupament; i retard cognitiu", entre altres complicacions, expliquen les seves famílies.
Endarreriment
Sheila Fernández va exposar que "no entenem per què ha estat ara i no quan es va demanar des d'un principi. Han estat mesos de problemes, traves i de marejar-nos. Jo crec que es busca aquest esgotament perquè acabis desistint del que reclames". En una línia similar es va expressar Isabel Pérez, mare de l'altra menor: "Hem lluitat pel que considerem just. Si no lluitem nosaltres per les nostres filles no ho farà ningú; el sistema les aparta. I no ens ho han posat gens fàcil".
Les dues nenes feia més d'un any que patien el problema amb el transport escolar. A causa d'un canvi de domicili a La Foyaca, les dues mares van demanar el gener de 2025 que s'habilités una nova parada, sense que fins ara la seva petició hagués estat resolta. Van portar el seu cas davant el Consorci de transports; les conselleries de Mobilitat, Educació i Cohesió Territorial del Principat; la Mancomunitat del Valle del Nalón; l'Ajuntament de Langreo i fins i tot el Defensor del Poble.
"Entenem que la solució que ens han donat es mantindrà el curs vinent. El contracte amb el taxista és pel que queda d'aquest curs, però entenem que l'hi prorrogaran per al següent. No comptem a tenir al setembre una altra lluita similar", va concloure Sheila Fernández.
