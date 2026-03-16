Spar creix a la Catalunya Central amb un nou supermercat a Balsareny
L’establiment, de 390 m², és el segon adaptat a l’ensenya després de l’acord entre Llobet i Transgourmet
Balsareny, a la comarca del Bages, ja compta amb el seu primer supermercat Spar. Es tracta d’un establiment de 390 m² que aposta pel comerç de proximitat i que destaca al municipi pel seu assortiment complet i variat, així com pels seus serveis.
És un model de botiga actual, amb una selecció especialment cuidada de productes frescos i d’articles locals i de temporada. Les seccions de fruita i verdura, juntament amb les de carn i xarcuteria de quilòmetre 0 i peix, ocupen un lloc central. Totes funcionen en format de lliure servei per agilitar la compra i fer-la més còmoda.
L’assortiment disponible inclou productes de fabricants de primer nivell i una àmplia oferta de marca pròpia. L’establiment compta amb tres treballadors locals que coneixen bé les preferències de la zona i ofereixen un tracte pròxim i àgil.
El supermercat també disposad’una àmplia oferta de plats preparats, pensats per resoldre àpats al moment i facilitar el dia a dia dels veïns. Inclou monorracions i propostes completes que combinen diversos aliments per oferir solucions equilibrades.
El nou Spar de Balsareny aposta pel comerç de proximitat i pels productes frescos, locals i de temporada
A més a més de l’oferta alimentària, el nou Spar incorpora serveis addicionals pensats per millorar l’experiència de compra. Per exemple, compta amb un espai per esmorzar bakery&coffee, amb brioixeria enfornada diàriament, cafè i sucs acabats d’esprémer, així com amb la instal·lació de casellers Amazon Locker per a la recollida de comandes.
El centre, que disposa de vuit places d’aparcament, està obert de dilluns a dissabte. També ofereix servei a domicili, un complement pensat per facilitar encara més el dia a dia dels veïns.
Tornada de Spar al Bages
La zona de la Catalunya Central torna a comptar amb supermercats Spar gràcies a l’acord estratègic entre el Grup Llobet, referent del comerç local, i l’empresa de distribució Transgourmet Ibérica.
L’obertura de Balsareny s’afegeix a la recent inauguració de Spar a Vilanova del Camí i consolida el retorn de l’ensenya a la zona.
L’aliança contempla convertir en Spar alguns dels actuals supermercats Llobet, com és el cas de Balsareny, i obrir noves botigues sota aquesta marca. A més a més, Transgourmet s’ha convertit en proveïdor principal dels centres d’aquesta empresa familiar amb seu a Sant Fruitós de Bages, amb un assortiment de 18.000 referències, entre les quals s’inclouen 1.800 de marca pròpia, majoritàriament de la marca Gourmet. Així mateix, Llobet podrà beneficiar-se de l’extens catàleg de Spar.
Aquest nou establiment, juntament amb una altra obertura a Vilanova del Camí (comarca de l’Anoia) a principis de febrer, representa la tornada de Spar a la zona i l’inici d’una nova etapa d’expansió a la Catalunya Central, territori on Transgourmet Ibérica opera amb la llicència d’explotació d’aquesta ensenya.
Transgourmet Ibérica
Transgourmet Ibérica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, pertanyent al grup Coop. Compta amb set plataformes de distribució a Espanya i prop de 700 supermercats sota les ensenyes Suma, Proxim, Spar i Kuups, a més de 2.500 clients independents.
En la seva línia de servei a l’hostaleria disposa de 73 centres cash & carry i 29 gasolineres GM Oil, així com d’una xarxa de 400 comercials de food service amb una flota que supera els 300 vehicles.
Grup Llobet
Grup Llobet és una companyia familiar catalana de distribució alimentària fundada el 1923, amb un model basat en la proximitat, el lideratge en frescos i l’arrelament a la Catalunya Central. Opera supermercats sota les ensenyes Llobet i Arpellot i, des del febrer, ha incorporat Spar en el marc d’aquest acord de distribució per a alimentació envasada i productes de gran consum, mantenint la gestió pròpia de les seccions de frescos.
