Previsió meteorològica
L'Aemet confirma l'arribada de la borrasca Samuel i anuncia que hem batut el rècord absolut de fronts de gran impacte al Mediterrani
El fenomen és el responsable de les ratxes de vent huracanat que aquest diumenge estan colpejant Catalunya i que en les pròximes hores es desplaçarà cap a Itàlia, causant episodis de temps advers
Valentina Raffio
La borrasca que aquest diumenge ha assotat bona part de Catalunya, deixant vents huracanats i ratxes de fins a 140 km/h a les comarques pirinenques i un intens temporal marítim tant al nord peninsular com a les Balears, ha estat anomenada oficialment amb el nom de Samuel. La decisió, presa pel Servei Meteorològic d'Andorra, ha estat ratificada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). En un comunicat emès aquest diumenge, l'entitat ha afirmat que aquest fenomen continuarà avançant de cara a dilluns i es desplaçarà cap a Itàlia, on també causarà fenòmens adversos. Amb el seu bateig, ja són 18 les borrasques de gran impacte que s'han anomenat al Mediterrani des del mes de setembre fins ara. I això suposa un nou rècord per a la regió del sud-oest europeu.
El passat diumenge, Samuel va obligar a activar avisos per vents huracanats i mal estat de la mar a totes les comarques pirinenques. La gravetat de la situació va obligar Protecció Civil a enviar un Es-Alert a les comarques de l'Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya per advertir del perill d'aquest episodi. En els moments més severs del temporal, registrats durant el matí d'aquest diumenge, els registres confirmen que s'han arribat a observar ratxes de més de 140 km/h en diversos punts del territori. A Portbou, per exemple, s'han arribat a registrar vents de gairebé 170 km/h. Al Santuari de Queralt s'ha arribat als 160 km/h. I a Boí, a 2.535 metres d'altura, s'han superat els 157 km/h. Durant aquest episodi també s'han registrat onades de fins a 2,5 metres d'altura a la costa de l'Empordà.
Els models indiquen que Samuel continuarà impactant amb força al nord de Catalunya fins com a mínim dilluns al matí. Després, aquest front es desplaçarà cap a Itàlia. Allà també està previst que causi episodis de temps advers i obligui a activar avisos pel mal temps. Els registres confirmen que aquesta borrasca es consolida com la divuitena des que va començar la temporada al setembre i la dotzena des que ha començat l'any. Mai abans no s'havien registrat tantes borrasques i tan seguides en aquestes latituds del planeta. I mai no s'havia arribat a batejar una borrasca amb la lletra S a Espanya. Es tracta, segons els experts, d'un fet anòmal per a la regió.
Rècord de borrasques
Segons explica el meteoròleg Rubén del Campo en declaracions a EL PERIÓDICO, "l'actual temporada de borrasques a Espanya destaca principalment per la gran freqüència de sistemes amb gran impacte". Des de l'1 de setembre de 2025 fins ara s'han anomenat 18 borrasques o sistemes meteorològics importants, una xifra que supera el rècord de la temporada 2023-2024. "Aquest any s'han registrat un nombre més alt de borrasques i en menys temps respecte de la que fins ara havia estat la temporada més intensa. L'any passat la borrasca número 17, Renata, no va aparèixer fins al 14 d'abril. Aquest any la borrasca Regina, el seu equivalent, va ser anomenada l'1 de març", comenta el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia. "Més enllà del nombre, aquesta temporada de borrasques també destaca per alguns episodis molt intensos com és el cas de la borrasca Leonardo", afegeix.
Encara és aviat per saber fins quan Espanya es veurà colpejada pel pas de borrasques. "No podem saber fins a quina lletra s'arribarà al final de la temporada, perquè depèn de quantes borrasques amb gran impacte es formin en els pròxims mesos", comenta del Campo en una conversa amb aquest diari. En aquest sentit, l'expert recorda que a Espanya la tardor i l'hivern solen ser les estacions més plujoses i amb un nombre més gran de borrasques intenses i que, per tant, concentren el gruix d'aquests episodis. "A la primavera la quantitat de borrasques sol disminuir, tot i que això pot variar segons l'any. Per exemple, el 2018 i el 2025 la primavera va ser més plujosa del que és habitual i hi va haver diverses borrasques importants. Per això, no és possible predir quantes més se n'anomenaran ni fins a quina lletra arribarà la llista", aclareix l'especialista.
