Caos ferroviari
Tranquil·litat i resignació a Rodalies el primer dia de talls al Garraf: "És un sidral, avui no arribo a temps"
El matí s'ha desenvolupat sense incidents destacables, tot i que molts usuaris del Garraf han optat per utilitzar autobusos per arribar a Barcelona
Pau Lizana Manuel
Antonio Carmona, el portaveu de Rodalies, ha tornat a recolzar-se en l'ambigu terme “relativa normalitat” per qualificar les primeres hores del servei de Rodalies i Regionals amb la circulació als túnels del Garraf reduïda a via única per les obres de manteniment que Adif ha començat aquest dilluns. “Els autobusos estan funcionant més o menys amb el temps de circulació previst i considerem que aquesta alternativa amb autobús és la millor opció per als viatgers que han d'arribar fins a Barcelona”, ha explicat el responsable de Renfe des de l'estació de Sant Vicenç de Calders.
És precisament en aquesta parada situada al municipi del Vendrell, on, atès el Pla Alternatiu de Transport establert per Renfe, Adif i el departament de Territori, es preveia més caos el matí d'aquest dilluns. Allà acabaran el seu recorregut durant almenys tres mesos tots els Regionals del sud de Catalunya, és a dir, l'R13, l'R14 (totes dues amb final a Lleida), l'R15 (Riba-roja d’Ebre o Zaragoza), l'R16 (Tortosa, Ulldecona o València) i l'R17 (Salou - Port Aventura). Per arribar fins a Barcelona, els usuaris han d'optar per agafar un dels trens de l'R2 Sud que surten des d'allà i que travessen els túnels afectats o bé agafar un dels autobusos substitutoris que Renfe fleta fins al Prat de Llobregat.
Per a la plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies, present aquest matí a diverses estacions afectades pel tall, aquest pla no ha estat del tot encertat. "Mai no pot anar tot bé, és una llàstima", ha lamentat la portaveu de la plataforma, Anna Gómez, que ha criticat la manca de planificació, la poca antelació amb què s'ha comunicat la informació "insuficient", des de Sant Vicenç de Calders. "Ens trobem amb un pla alternatiu que està fet a l'oficina i ara cal adaptar-lo a l'usuari, és un pas que ens podríem saltar", ha etzibat la portaveu.
Aquestes són les crítiques a un primer dia del tall que, tanmateix, s'ha desenvolupat sense problemes majors i en què membres de la plataforma col·laboren per ajudar els ciutadans despistats i indiquen als informadors de Renfe qualsevol disfunció que detectin. A Sant Vicenç de Calders, entre els usuaris d'aquest dilluns a primera hora ha regnat la resignació davant "un altre tall més" d'alguns i l'estupefacció d'altres que no coneixien les obres. "Cal tenir paciència, sabem que això és per millorar les vies així que ho hem d'entendre", resumia una usuària procedent de Tarragona, abans d'agafar l'autobús cap al Prat de Llobregat.
Conformisme i cansament
Entre els qui coneixien la situació hi havia cert conformisme. Molts passatgers tenien encara a la memòria el tall de cinc mesos de fa un any, quan hi va haver les obres al túnel de Roda de Berà. "La xarxa està molt malament i s'ha d'arreglar així que haurem d'aguantar un altre tall més, només espero que serveixi per millorar el transport", assumia Ingrid Marza, procedent de Tarragona, en baixar del tren. És una de les usuàries que s'agafa amb serenor i enteresa el primer dia del tall a primera hora i que no dubta a explicar a altres usuaris la situació, allà on els informadors de Renfe no hi són. Molts l'escolten sorpresos i d'altres ho assumeixen esbufegant: "És un sidral. Avui no arribo a temps".
En general, la situació en un dels principals nusos ferroviaris catalans és tranquil·la, amb una desena d'informadors posats per Renfe per conduir els usuaris als autobusos, que esperen a l'aparcament, amb cintes per controlar les cues i amb sortides constants. La seva feina és tan insistent i directa que fins i tot la majoria de ciutadans baixen del tren i pugen als autobusos sense saber que, des de Sant Vicenç de Calders, també podrien agafar l'R2 Sud fins a Barcelona, que és l'única línia que passa pel túnel del Garraf. Aquesta és la intenció de Renfe, que apunta que així es dona marge als usuaris d'estacions com Cunit, Vilanova i Sitges.
Ha estat precisament a Altafulla i Torredembarra on més s'han notat els efectes del tall: amb un servei concret d'autobús que uneix les ciutats del Baix Gaià directament amb la capital, aquest matí han estat pocs els qui han optat pel tren, cosa que al seu torn, segons Renfe, ajuda a rebaixar la pressió al pla alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i el Prat.
Tranquil·litat al Prat
El matí també s'ha desenvolupat molt tranquil·lament al Prat. Els trens de l'R2 Sud arribaven plens amb passatgers de Castelldefels, Gavà i Viladecans que, com de costum, seguien els seus trajectes fins a Barcelona i els transbords entre trens i autobusos substitutoris s'han produït sense incidents. De fet, els autocars que cada poc més de deu minuts arribaven a l'estació de Renfe venien pràcticament buits. Tant, que la Mònica, per exemple, ha estat l'única passatgera d'un d'aquests autocars.
Sabent que aquest dilluns començava el tall, ha sortit de casa seva a Calafell a les 7.00 i, en comptes d'agafar l'R2 Sud fins a Passeig de Gràcia com de costum per arribar al seu lloc de treball a les 10.00 hores, ha optat per prendre un tren en direcció contrària i recórrer una parada fins a Sant Vicenç de Calders. Allà s'ha trobat amb la sorpresa: era l'única passatgera de tot l'autocar. “Tot l'autobús per a mi sola”, ha explicat somrient aquesta dona, que reconeix que ha hagut d'adaptar tots els seus horaris a casa per suportar la reducció de pas dels trens. “He hagut de deixar la meva filla amb la meva mare tota la setmana, hauré d'anar provant aquesta setmana per veure quina és la millor manera d'arribar a temps a la feina”, ha explicat. “De moment, el primer dia bé”, ha celebrat.
Autobusos plens des del Garraf
Menys tranquils han estat els viatges en alguns dels autobusos interurbans que el departament de Territori ha reforçat aquests mesos per compensar les afectacions. A Sitges, per exemple, els autobusos de la línia e16 han anat plens des de primera hora del matí. L'alcaldessa, Aurora Carbonell (ERC), ha aprofitat l'ocasió per reclamar més autobusos que surtin directament des de la ciutat del Garraf –la majoria dels actuals surten de Vilanova i la Geltrú o Sant Pere de Ribes– i que s'aixequi el peatge de Vallcarca mentre durin les restriccions. La Generalitat ha ampliat la capacitat de l'e16 amb 2.280 places addicionals cada dia.
