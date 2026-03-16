Urbanisme
Veïns de Gavà es manifesten contra la construcció de 5.000 pisos en un espai natural
La ACA pedirá nuevos informes de inundabilidad antes de dar luz verde definitiva al Pla de Ponent de Gavà
EFE
Veïns de Gavà (Baix Llobregat) es van manifestar aquest dissabte contra el projecte urbanístic del Pla de Ponent, que preveu la construcció d'uns 5.000 habitatges en un espai natural del delta del Llobregat.
Convocada per la plataforma Aturem el Pla de Ponent, la concentració es va dur a terme sense incidents sota la pluja, encapçalada per una pancarta on es podia llegir "Salvem el Calamot i la riera dels Canyars". Els manifestants protesten pel pla urbanístic que es pretén dur a terme en aquella zona, un dels últims corredors naturals que existeixen entre el delta del Llobregat i el Garraf i un espai amb un alt risc d'inundabilitat, segons denuncien.
Es tracta d'una zona amb una gran varietat d'arbres, com alzines i oliveres centenàries, i en la qual ja s'estan duent a terme les primeres intervencions per minimitzar el perill d'inundació.
La plataforma, que reconeix la necessitat de fer front a la manca d'habitatge, sosté, tanmateix, que la millor manera de reduir el risc per a les persones davant de possibles inundacions és construir en un altre lloc i abandonar aquest projecte.
