Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fotos Transéquia 2026Papa a MontserratGosseta MarisolVaga ensenyamentAccident C-65
instagramlinkedin

Urbanisme

Veïns de Gavà es manifesten contra la construcció de 5.000 pisos en un espai natural

La ACA pedirá nuevos informes de inundabilidad antes de dar luz verde definitiva al Pla de Ponent de Gavà

Manifestació contra el Pla de Ponent de Gavà. / Cedida

EFE

Gavà

Veïns de Gavà (Baix Llobregat) es van manifestar aquest dissabte contra el projecte urbanístic del Pla de Ponent, que preveu la construcció d'uns 5.000 habitatges en un espai natural del delta del Llobregat.

Convocada per la plataforma Aturem el Pla de Ponent, la concentració es va dur a terme sense incidents sota la pluja, encapçalada per una pancarta on es podia llegir "Salvem el Calamot i la riera dels Canyars". Els manifestants protesten pel pla urbanístic que es pretén dur a terme en aquella zona, un dels últims corredors naturals que existeixen entre el delta del Llobregat i el Garraf i un espai amb un alt risc d'inundabilitat, segons denuncien.

Es tracta d'una zona amb una gran varietat d'arbres, com alzines i oliveres centenàries, i en la qual ja s'estan duent a terme les primeres intervencions per minimitzar el perill d'inundació.

Notícies relacionades

La plataforma, que reconeix la necessitat de fer front a la manca d'habitatge, sosté, tanmateix, que la millor manera de reduir el risc per a les persones davant de possibles inundacions és construir en un altre lloc i abandonar aquest projecte.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  2. El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
  3. La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
  4. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  5. El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
  6. Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
  7. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  8. Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no

La Diputació de Barcelona reconeix la sostenibilitat turística de 116 empreses del Baix Llobregat

La Diputació de Barcelona reconeix la sostenibilitat turística de 116 empreses del Baix Llobregat

Catalunya activa el seu primer anell quàntic: així vol blindar les dades més crítiques

Catalunya activa el seu primer anell quàntic: així vol blindar les dades més crítiques

Barcelona aspira a ampliar les obres contra l’aluminosi al Besòs fins a 720 pisos deteriorats el 2027

Barcelona aspira a ampliar les obres contra l’aluminosi al Besòs fins a 720 pisos deteriorats el 2027

Manresa acollirà el primer Cafè de la Mort, una trobada informal per parlar amb naturalitat de la mort i de morir

Manresa acollirà el primer Cafè de la Mort, una trobada informal per parlar amb naturalitat de la mort i de morir

Por a una guerra mundial: el 81% dels espanyols tem que pugui esclatar un nou conflicte global, segons el CIS

Por a una guerra mundial: el 81% dels espanyols tem que pugui esclatar un nou conflicte global, segons el CIS

Campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi al Solsonès

Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents

Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents

Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya

Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya
Tracking Pixel Contents