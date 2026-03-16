La ZBE de Barcelona es reactiva després del caos de Rodalies / ELISENDA PONS / EPC

A partir d’aquest dilluns, l’Ajuntament de Barcelona reactiva la zona de baixes emissions (ZBE) a la ciutat i reprèn les sancions per incompliment. El consistori torna a posar en marxa la ZBE després de comunicar la Generalitat que se’n restableix el funcionament, al considerar que han finalitzat "les circumstàncies excepcionals" que van justificar-ne la suspensió. En concret, la restricció de la circulació de vehicles sense etiqueta va deixar de ser operativa el 22 de gener passat per ordre de la Generalitat per facilitar la mobilitat dels ciutadans a causa de la interrupció de la circulació ferroviària, a causa del caos ferroviari de Rodalies i els problemes de mobilitat derivats de l’accident de Gelida del 20 de gener.

Aquell dia, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va firmar un decret d’alcaldia que donava resposta administrativa a l’Ordenança de Baixes Emissions que, en el seu article 12, obre la porta a poder aplicar l’excepcionalitat amb l’objectiu de desactivar la ZBE en casos d’interès general.

Durant dos mesos la mesura ha estat suspesa a l’espera d’estabilitzar el transport ferroviari i garantir que la ciutadania pugui desplaçar-se. Ara, l’alcalde de Barcelona ha firmat un nou decret per posar una altra vegada en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) a la ciutat, per la qual cosa els vehicles sense la corresponent etiqueta no podran circular.

D’altra banda, el Govern manté, com a mínim fins al 31 de març, la gratuïtat dels trens de Rodalies i Regionals fins que el servei recobrés la normalitat de manera sostinguda. El caos en aquest servei provocat pels nombrosos talls després de l’accident de Gelida va portar a l’administració catalana a arribar a un acord amb Renfe i el Ministeri de Transports per establir aquesta mesura que alleuja les butxaques dels usuaris, però no calma el seu descontentament.

