La ZBE de Barcelona es reactiva aquest dilluns després de la seva suspensió pel caos de Rodalies
L'Ajuntament de Barcelona reactiva aquest dilluns, 16 de març, la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat i reprèn les sancions per incompliment, després de gairebé dos mesos de suspensió a causa del caos ferroviari de Rodalies i els problemes de mobilitat derivats de l'accident de Gelida (Barcelona) del passat 20 de gener.
El consistori reprèn la ZBE després que la Generalitat n'hagi comunicat el restabliment del funcionament, en considerar que han finalitzat "les circumstàncies excepcionals" que en van justificar la suspensió, segons informa aquest diumenge l'ajuntament.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja ha signat el decret per reactivar la ZBE a la ciutat a partir d'aquest dilluns.
La restricció de la circulació de vehicles sense etiqueta va deixar d'estar operativa el passat 22 de gener per ordre de la Generalitat per facilitar la mobilitat dels ciutadans a causa de la interrupció de la circulació ferroviària, per la qual cosa es va deixar de sancionar els vehicles que circulessin sense etiqueta.
