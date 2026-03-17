200 taxis fitxen per Uber per obtenir 1.500 euros
Uns 200 titulars de llicència de taxi s’han afegit a l’oferta llançada per Uber al desembre que anunciava una aportació de 1.500 euros per sufragar la pòlissa d’assegurança "com a mesura de recolzament" davant els alts preus per als taxistes que s’incorporessin a la seva plataforma. Uber preveu superar els 100.000 euros en ajudes destinades als taxistes de Barcelona aquest mes, "a mesura que més professionals completin els requisits del programa, que impliquen haver fet almenys 250 viatges en els primers 60 dies des de la seva incorporació a l’app".
Aquesta ajuda forma part d’un paquet d’incentius que Uber ha llançat per captar taxistes a BCN, en un moment en què es tramita al Parlament la futura llei del taxi, que pot suposar l’expulsió dels VTC de l’entorn urbà. "El taxi és un soci clau per a Uber a Barcelona i volem continuar recolzant el sector amb iniciatives que tinguin un impacte real", afirma Felipe Fernández Aramburu, director d’Uber a Espanya i Portugal. La plataforma reuneix més de 2.000 taxistes a la ciutat i assegura al col·lectiu que, operant a través de la seva app, poden arribar a duplicar els seus ingressos.
