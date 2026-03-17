Álvarez impulsa una asseguradora per rebaixar les pòlisses
El líder d’Élite Taxi recorre a l’emprenedor David Costa, darrere de Cooltra i Nektria, per poder rebaixar les primes que paga el sector. L’equip busca ara 13,5 milions per al fons de garantia.
Glòria Ayuso
El més que conegut portaveu del principal sindicat de taxistes, Tito Álvarez, d’Élite Taxi, no només ha estat ocupat en els últims temps a pressionar perquè el Parlament tramiti una nova llei que reguli els taxis i VTC. També està darrere d’un nou projecte empresarial: "Una companyia d’assegurances creada per i per al sector del taxi", explica. El seu propòsit és "rebaixar el preu que paguen els taxistes per les pòlisses dels 2.200 euros anuals de mitjana, i de vegades fins a 4.000, a només 1.000 euros".
El sector ha vist com en els últims quatre anys s’ha incrementat el preu de les pòlisses del taxi "molt per sobre del mercat", destaca Álvarez. Per això, Élite Taxi va interpel·lar el 2023 i el 2024 les companyies d’assegurances per entendre aquesta pujada. L’explicació, basada en un augment dels costos de reparació als tallers, no va convèncer. "El problema és que els taxis representen només el 0,20% de les pòlisses a Espanya. Les companyies d’assegurances no han mostrat cap interès a desenvolupar productes específics per al taxi ni a revisar els models de càlcul aplicats al sector", explica Álvarez.
Per això Álvarez ha vist l’oportunitat d’oferir un producte millor: "Muntarem una companyia d’assegurances del taxi. Fa dos anys que estudiem les assegurances. La sinistralitat del taxi és mínima, però el 40% dels costos de les grans companyies d’assegurances se’n van en comercialització", explica. Una estructura que el taxi, un sector molt organitzat, no necessita.
Panda Seguros
Álvarez s’erigeix com el comercial de la nova empresa, Panda Seguros. Recorrent al seu ampli poder de mobilització, ell serà l’encarregat de convèncer el sector que s’apunti a la nova assegurança, a cop de missatges de WhatsApp. "Jo tinc el 50% dels contactes a la meva agenda, i em comunico molt ràpidament. Gairebé no hem de fer inversió en personal, tot repercutirà en un estalvi de la mateixa assegurança per al taxista". Però per muntar el negoci, Álvarez ha recorregut a David Costa, emprenedor des de fa dues dècades. Costa està darrere de projectes com el lloguer de motos Cooltra (va impulsar la idea que després van desenvolupar els actuals propietaris) i Nektria, un software dedicat a optimitzar les franges horàries i les rutes d’entrega de compres online en supermercats.
Sota la direcció general de Costa, a més d’Álvarez hi ha un professional procedent d’una gran empresa asseguradora, un desenvolupador de la plataforma tecnològica i un responsable d’operacions. El 80% de les 60.000 llicències de taxi a Espanya es concentren a Barcelona i Madrid i els sinistres són habitualment petits cops. El model d’assegurances de nínxol facilita tota la gestió, segons els seus impulsors. Així mateix, la flota professional i subjecta a una regulació fa que es tracti de vehicles ben mantinguts, models limitats (la majoria Toyota) i una xarxa de tallers concentrada.
"El taxista ara no pot contractar una assegurança online, com sí que fa qualsevol altre assegurat, perquè els formularis no estan adaptats al taxi. Ho ha de fer en persona", explica Costa, que indica que la nova plataforma de contractació de Panda Seguros facilitarà tots els tràmits.
A l’equip només li falta una cosa que és essencial. Qualsevol companyia d’assegurances requereix un fons de garantia de 13,5 milions d’euros per obtenir l’acreditació estatal. L’empresa s’ha donat de termini fins a l’estiu per aconseguir-los, acudint als mateixos taxistes i als grans inversors. Aquesta setmana començarà amb els primers, a qui animarà a invertir, amb aportacions a partir de 1.000 euros a canvi de participacions.
