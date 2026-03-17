Barcelona aspira a ampliar les obres contra l’aluminosi al Besòs
Jordi Ribalaygue
El govern del PSC, encapçalat per l’alcalde Jaume Collboni, i el grup municipal d’ERC van acordar injectar 15 milions d’euros aquest 2026 per accelerar part de l’operació, per tal d’ampliar-la d’una desena de comunitats a una desena de blocs. D’aquesta manera, es passaria d’oferir auxili per remodelar 204 pisos a 720 habitatges.L’Ajuntament de Barcelona aspira a ampliar les obres de rehabilitació al Besòs i el Maresme, previstes des del 2020 i afectades per la lentitud i les traves que posen en risc el cobrament d’ajuts procedents de la Unió Europea per finançar part de les reformes a les 10 primeres escales incloses en el pla. Al barri s’ha detectat ciment aluminós en més d’una trentena de comunitats i en una cinquantena s’han instal·lat diferents mesures de protecció davant eventuals despreniments, com xarxes i puntals. El govern del PSC, encapçalat per l’alcalde Jaume Collboni, i el grup municipal d’ERC han acordat injectar 15 milions d’euros aquest 2026 per accelerar part de l’operació, per tal d’ampliar-la d’una desena de comunitats a una desena de blocs. D’aquesta manera, es passaria d’oferir auxili per remodelar 204 pisos a 720 vivendes.
Començar el 2027
L'aspiració municipal és que les obres als 506 domicilis que s'afegeixen a la llista comencin el 2027. La desena de blocs elegits són els mateixos on ja almenys una de les seves escales està inclosa en el pla pilot. Ara es pretén expandir les mateixes reparacions a les altres comunitats dels mateixos immobles.
En tot cas, la primera tanda d’arranjaments, promoguts a tall d’assaig abans d’incloure altres punts del barri, es va anunciar el 2020 i encara no va finalitzar. De les 10 comunitats de la prova inicial prèvia a generalitzar la regeneració a més immobles, una obra es va acabar, una altra està en procés, sis més estan en marxa i n’hi ha dues que no han començat.
