Al Raval
SOS d'una entitat que atén dones sense llar drogodependents pel risc de perdre el seu local a Barcelona
La cooperativa Metzineres alerta que el propietari no els renovarà el contracte de lloguer a partir del juny i l'ajuntament no veu opció de comprar l'espai, mentre en busca un altre on es pugui traslladar
Jordi Ribalaygue
L'entitat Metzineres atén en un local del Raval, a Barcelona, unes 60 dones al dia que viuen al carrer, consumeixen drogues i han patit maltractaments. L'organització ha auxiliat un total de 647 participants i la seva trajectòria durant gairebé una dècada es considera imprescindible per acompanyar i alleujar un col·lectiu especialment vulnerable, amb dificultats per incorporar-se al circuit habitual de la reducció de danys per drogodependència. No obstant això, la cooperativa ha advertit que haurà d'abandonar els baixos on està instal·lada al carrer Lluna al juny, atès que el propietari de l'immoble no li renova el contracte per unes reformes que preveu a l'immoble. Davant l'alerta, l'ajuntament assegura que busca la fórmula perquè Metzineres prossegueixi la seva tasca.
Barcelona en Comú i ERC han exposat la situació angoixosa de l'entitat a la comissió municipal de drets socials i han instat el govern de l'alcalde Jaume Collboni a adquirir l'espai on està arrendada. El PSC ha replicat que les condicions per exercir una compra preferent a través del principi del tempteig i retracte no permeten d'entrada aconseguir la propietat. En tot cas, ha afirmat que es busquen alternatives perquè la contribució de l'organització no es vegi en risc.
“Hi ha uns criteris per decidir la compra d'un local i les anàlisis ens diuen que no seria possible”, ha assegurat la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Raquel Gil, que s'ha compromès a tornar a examinar una eventual adquisició. Al seu torn, ha explicat que el districte de Ciutat Vella “treballa en la recerca d'un local” per a Metzineres, de qui ha reconegut la seva feina “amb un col·lectiu que necessita una mirada molt determinada i a qui li costa trobar altres solucions”. També ha comentat que s'està mediant amb el propietari de la finca “per poder allargar el lloguer mentre no es trobi una solució definitiva”.
La regidora Eva Baró (ERC) ha rebatut que hi hagi requisits per al tempteig i retracte que impossibilitin licitar per l'espai. “Tornin a revisar-ho, aquest projecte s'ha de salvar”, ha apressat la republicana, que ha reblat: “És un problema resoluble i la solució és viable, busquin-ne una altra si no els agrada”. La regidora Jess González (BComú) ha remarcat que “si el local tanca, les dones que atén es veuran abocades a quedar-se al carrer”. “No està en risc un lloguer i quatre parets, sinó un dispositiu clau d'atenció a les violències masclistes”, ha alertat.
Estratègia davant del ‘chemsex’
D'altra banda, Junts ha pregat a l'ajuntament una estratègia de salut pública davant del fenomen del ‘chemsex’, que barreja el consum de droga amb relacions sexuals de llarga durada. El 20% dels homes que tenen sexe amb altres homes practiquen el ‘chemsex’ i hi ha tres mesos d'espera per rebre auxili d'unitats especialitzades, tal com ha informat EL PERIÓDICO.
“És un repte de salut pública emergent”, ha observat la regidora Titon Laïlla (Junts), que ha reclamat mesures de “prevenció, sensibilització i informació” per a les persones exposades a aquest fenomen, “sense criminalitzar ni estigmatitzar pràctiques”. La regidora de salut, Marta Villanueva (PSC), ha respost que Barcelona està desplegant una estratègia sobre el ‘chemsex’ des de l'any passat i que ha de concloure el 2028. Ha dit compartir la “mateixa preocupació”: “Cal una mirada oberta i no estigmatitzadora, que posi el focus en el fet que hi ha risc sobre la salut, per un major risc d'infeccions de transmissió sexual, impacte sobre la salut mental i desenvolupament d'addiccions”.
