14 de 30 afectats
Barcelona reallotjarà la meitat dels ocupants de finques municipals de Vallcarca després de la mediació del Síndic
La Casa Orsola de l’Eixample acollirà un nucli familiar de sis persones i dues llars més es traslladaran al Gòtic i a Torre Baró
Meritxell M. Pauné
Pas endavant controvertit per desencallar el conflicte urbanístic del barri de Vallcarca. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha fet de mitjancera durant mig any amb els veïns que ocupen tres finques municipals pendents de desallotjament i ha acordat amb el consistori reallotjar 14 dels 30 afectats en edificis públics dins de la mateixa ciutat.
El síndic, David Bondia, ha declarat aquest dimarts als mitjans que el seu equip va censar 28 de les 30 persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social de les finques, situades al carrer Farigola número 3 i l’avinguda Vallcarca número 83 i 87 bis. A continuació, les va prioritzar per trobar-los una solució adequada. I finalment ha aconseguit 28 alternatives habitacionals, tot i que «només n’han acceptat 14». L’octubre del 2025 l’alcalde, Jaume Collboni, va demanar explícitament a Bondia que intervingués entre veïns i consistori per trobar una solució dialogada i els sis mesos de converses han permès encarrilar la reubicació de tres llars.
Concretament, les 14 persones es divideixen en tres nuclis familiars. Un de format per 5 persones anirà a viure al barri de Torre Baró; un altre de 3 persones es mudarà al barri Gòtic; i un últim de 6 persones es traslladarà a la Casa Orsola de l’Eixample. Aquesta serà la primera família vulnerable que s’instal·li en aquesta última finca, que va comprar l’Ajuntament juntament amb la fundació Hàbitat3 fa un any per evitar el polèmic desallotjament dels seus veïns.
Amb aquest acord, el Síndic ha donat per acabada la mediació, de la qual ha destacat la «transcendència». Bondia ha valorat «de manera positiva» que s’hagin trobat a la ciutat de Barcelona 28 solucions habitacionals per a les 28 persones censades, algunes sense NIE. Han buscat i ofert «tot el que s’ha pogut», ha dit, i ha lamentat que no hagi sigut a Vallcarca mateix perquè la disponibilitat de pisos en aquest barri «no és per al perfil de les persones que es troben en aquesta situació».
Acompanyament d’entitats gitanes
Sobre les 14 persones que no han acceptat la nova llar que se’ls oferia, entre ells quatre menors, el Síndic ha assenyalat que no perd l’esperança que acabin admetent algun reallotjament. Continuaran sent acompanyades pels serveis socials i pel Secretariat Gitano i la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, que ja ho feien abans del procés de mediació. Formen part de la comunitat que residia en un campament de barraques desallotjat l’any passat i a la qual va posar rostre el petit Ellis, de només 11 anys.
Respecte a les dues persones censades en els edificis de propietat municipal de Vallcarca a les quals no s’ha ofert una solució habitacional, el Síndic ha explicat que «no s’han quedat fora d’entrada», sinó que no entraven en els criteris de l’encàrrec, que era buscar solucions a persones que estiguessin en situació de vulnerabilitat econòmica i social.
El desallotjament continua vigent
En una altra convocatòria de premsa, la primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet, ha defensat que la mediació ha sigut «exemplar» i «molt positiva» per combatre una situació que ha titllat d’infrahabitatge. Quant a les 14 persones que no s’han acollit a l’alternativa habitacional, ha declarat que les ofertes continuaran vigents, però que el consistori té «la responsabilitat de seguir amb el procediment de recuperació d’ofici de les finques». Ha afegit que pròximament obriran la taula per debatre la modificació del pla urbanístic del barri perquè hi hagi més habitatge dotacional, en la que era una altra de les peticions dels veïns.
Per la seva banda, l’advocada de Som Barri i de les persones afectades, Ester Murillo, ha criticat l’acord, ja que segons el seu parer els reallotjaments s’han produït «sempre fora del barri i sota el joc de la por i les amenaces». «Se’ls amenaçava que en qualsevol moment podria venir l’Ajuntament i produir el desallotjament de la nit al dia, quedant al carrer les famílies, les seves criatures, i l’amenaça que si passava això no hi hauria cap solució habitacional per a aquestes famílies», ha assegurat.
Quant a les famílies que no han sigut allotjades, ha lamentat que els rebutjos a les ofertes no han sigut «arbitraris ni gratuïts, sinó que no donen compliment i satisfacció a les seves realitats personals». Malgrat això, ha assegurat que continuen disposats a negociar amb «qui sigui que consideri l’Ajuntament fins que hi hagi totes les persones afectades amb una alternativa habitacional», alhora que ha demanat que es constitueixi la taula per abordar la modificació del pla urbanístic de Vallcarca.
També ha parlat la Carmen, una de les veïnes afectades que ha rebutjat la solució que els ha plantejat el Síndic. És mare de dos fills i que viu amb el seu marit i els sogres en una de les finques de Vallcarca: «M’han ofert dos pisos fora del meu barri, on tinc els nens escolaritzats des que vam arribar aquí i on treballem cada dia amb la ferralla». «Aquests pisos no serveixen amb nosaltres perquè fora d’aquest barri no puc treballar i els nens estan molt integrats a la seva escola i no volen anar-se’n a cap altre barri», ha relatat.
Disparitat entre l’oposició
Diversos partits de l’oposició han reaccionat a l’acord, de manera dispar. Mediar a Vallcarca era una de les contrapartides que els Comuns van demanar a Collboni en les negociacions pressupostàries de finals d’any. El portaveu municipal de BComú, Marc Serra, ha celebrat el pacte entre la Sindicatura i l’executiu socialista i ha urgit l’alcalde a ajudar per als 14 veïns vulnerables restants.
«És necessari que el govern busqui els recursos necessaris per trobar una solució per a aquestes persones», ha assenyalat. És més, ha afirmat que si hi ha 14 persones que han rebutjat les solucions plantejades és perquè no eren les adequades a la seva situació. D’aquesta manera, demanen «continuar amb la suspensió dels procediments de desallotjament i redoblar els esforços de diàleg per trobar una solució», així com modificar el planejament, al seu judici desfasat perquè preveu eliminar vivenda pública a Vallcarca.
En canvi, el partit més gran de l’oposició, Junts, no veu amb bons ulls l’acord. El partit retreu a l’alcalde la solució anunciada per «arbitrarietat, saltar-se procediments i saltar-se el sentit comú». Els regidors Joan Rodríguez i Damià Calvet han considerat que aquest acord suposa un greuge comparatiu per a les famílies vulnerables en llista d’espera, que s’enfronten a la falta estructural de vivendes de reallotjament.
«Les persones que estaven ocupant edificis a Vallcarca s’havien convertit en un problema mediàtic i per això ara tindran un premi fruit d’una mediació del Síndic, que considerem que ha sigut de part», han declarat aquest dimarts. Calvet ha considerat un «joc dels disbarats» prioritzar 'ocupes' per sobre de famílies inscrites en la borsa oficial de vivenda, així com utilitzar la Casa Orsola, que, segons ell, també va ser una solució dubtosa a un problema mediàtic.
