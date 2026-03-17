Comissions municipals
Barcelona afirma que només ha obtingut 34 pisos socials amb la reserva del 30% des del 2018
Els Comuns acusen el PSC d'eludir la imposició de multes per incompliments, mentre el govern defensa que s'han imposat més de 830 sancions des del 2022 per obres iniciades sense llicència
Jordi Ribalaygue
L'Ajuntament de Barcelona assegura que només ha obtingut 34 pisos de protecció oficial des que la reserva del 30% per a habitatge social en noves construccions i grans rehabilitacions es va aprovar el desembre del 2028. "Anem guanyant nous pisos a poc a poc, però no en la mesura que voldríem", ha expressat la tinenta d'alcalde Laia Bonet (PSC), en una compareixença a petició de Barcelona en Comú a la comissió municipal d'Urbanisme.
La socialista ha sostingut que potser la quantitat seria superior "si la norma s'hagués pogut modificar". Es tracta d'una de les mesures estrella de l'alcaldia d'Ada Colau. El PSC ha intentat mantenir la regla del 30% revisant-la, tractant d'arribar a un acord amb Junts, que no ha prosperat per ara.
Per la seva banda, la regidora Lucía Martín (BComú) ha acusat l'executiu de l'alcalde Jaume Collboni de pretendre "desactivar" la norma. Ha recriminat una voluntat que ha considerat expressa per part de l'executiu del PSC per "no posar multes milionàries", entre 90.000 i 900.000 euros per incompliment de la reserva. Els Comuns ho han jutjat una actitud "negligent, contrària a les recomanacions dels serveis tècnics". Han deixat oberta l'opció de recórrer-hi a instàncies judicials.
Bonet ha desmentit omissions amb el 30%. "No som davant d'una situació d'inacció", ha replicat. La tinenta ha indicat que, des del 2022, s'han obert uns 2.500 procediments per obres sense llicència i s'han imposat "més de 830 multes" per casos en què no es van fer els tràmits corresponents per obtenir el permís. Bonet ha recalcat que la petició de permís d'obres és imprescindible d'acord amb la norma per comprovar si un promotor tracta d'eludir la reserva de domicilis que ha de cedir a l'administració.
Construcció sense permís
"Cal que hi hagi una llicència de gran rehabilitació i, en alguns casos, els operadors no demanen llicència i executen obres de manera il·legal", ha explicat Bonet. En aquest supòsit, la socialista ha dit que no és possible aplicar les previsions de la norma del 30% "perquè no hi ha sol·licitud de llicència". Ha afegit que, en aquest cas, s'intenten legalitzar les obres, "imposant multes coercitives fins que no es regularitza la llicència".
Bonet ha posat com a exemple que l'ajuntament ha sancionat amb un import superior als 20.000 euros el promotor New Amsterdam, per un immoble al número 14 del carrer de Sant Agustí, al barri de Gràcia. "Continuarem imposant multes fins que els promotors presentin allò que no han presentat, una sol·licitud de llicència per legalitzar les obres que ens permetrà veure si s'aplica o no el 30%", ha manifestat la tinenta.
Martín ha replicat que "cap dels expedients oberts per l'ajuntament han acabat amb una sanció important". L'edil dels Comuns ha recriminat un "règim d'impunitat amb els incompliments del 30%". "L'objectiu del 30% no és sancionar, sinó generar habitatge de protecció", ha respost Bonet, que ha brandat que la reserva "no està generant els resultats que es van predir": "La xifra de 34 habitatges és prou clara i ningú no pot estar-ne satisfet, ni els que hi van votar a favor ni els que ho van fer en contra, per això es va voler modificar per fer-la més eficient".
