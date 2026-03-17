Un ensorrament deixa sense activitat comercial un carrer de Sabadell
El Periódico
L’ensorrament de la casa Homedes, a Sabadell, ha deixat gran part del carrer de la Rosa sense activitat comercial. "No sabem quan podrem reobrir", lamentava ahir Judit Arboç, propietària de La Pasti, l’establiment comercial que hi ha just al davant d’on es va esfondrar part de l’edifici. Els fets van passar poc després que a la botiga, molt freqüentada, hi hagués una llarga cua de clients, cosa que va provocar que només es registrés una noia amb ferides, i que va ser atesa a l’hospital Parc Taulí. La propietat de l’immoble, amb 300 anys d’antiguitat, haurà d’assumir la demolició de la part afectada, a l’espera de saber l’estat de tot l’edifici.
L’ensorrament es va produir diumenge a la tarda, al voltant de les 18.30 hores, al carrer de la Rosa, un dels primers que van configurar els inicis de la futura ciutat de Sabadell. Es tracta d’una via estreta que connecta el carrer de Gràcia amb el passeig de la plaça Major, just a l’altura de l’accés a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, cosa que la converteix en una zona de pas molt freqüentada.
Manteniment costós
L’immoble en qüestió és l’antiga casa Homedes, un immoble que té uns 300 anys d’història, i que el 1890 va obrir com a negoci, concretament una de les merceries amb més solera de la capital vallesana, fins que va tancar fa uns 10 anys. "El cost del manteniment era molt alt i s’ha anat deixant en l’oblit. Nosaltres volíem evitar que passés una cosa així, i el vam posar a la venda", va explicar Josep Bermejo Homedes, un dels propietaris, que destaca l’alt preu que havien d’assumir, per exemple, per l’IBI.
Però la façana estava catalogada com a patrimoni històric, i això posava pals a les rodes per a la venda de l’immoble, perquè alguns interessats veien un inconvenient no poder tocar-la.
Subscriu-te per seguir llegint
