Històries d’èxit
Eric Mateu, la millor nota de selectivitat a Catalunya el 2024, treu el seu primer disc mentre estudia Matemàtiques i Física: «La clau és organitzar-se»
Publica amb el seu grup de l’institut, Indubio, ‘On el món s’atura’, àlbum que busca l’equilibri «entre la distorsió de Smoking Souls i la proximitat de Morat»
¿Què se n’ha fet de l’Eric i el Pau, els dos alumnes que van treure la millor nota en la selectivitat del 2024 a Catalunya?
Helena López
El nom d’Eric Mateu, de la Floresta (Sant Cugat), va saltar als mitjans de comunicació el juny del 2024 quan va ser l’alumne amb millor nota de selectivitat a Catalunya, èxit que va compartir amb Pau Palomar: tots dos van treure un 9,9. El destí també els va portar a cursar el mateix grau universitari –tots dos es van matricular en el doble grau de Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)– i a compartir passió per la música; tots dos toquen la bateria. Mateu ja tenia llavors una banda, Indubio, que aquest dimarts treu el seu primer disc, ‘On el món s’atura’.
El camí de l’Eric fins aquí no ha sigut fàcil, va repetir segon de primària i va tenir dificultats acadèmiques, com ell mateix explicava a EL PERIÓDICO fa dos anys: «Anava bastant malament, en matemàtiques mostrava molta habilitat, però la resta de coses no les portava bé. Sempre m’ha costat molt llegir, soc de llegir molt lent, i tenia problemes amb els companys; no sé si era ‘bullying’ o eren conflictes interpersonals, però ho vaig passar malament, i a segon de primària la meva família va decidir canviar-me d’escola», explicava el noi, que va cursar el doble batxillerat (espanyol i internacional) a l’institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès, i que revelava que «quan van descobrir que necessitava ulleres, la cosa va millorar molt».
El grup de l’institut
El seu interès per la música ha sigut paral·lel a la seva trajectòria acadèmica. Va començar amb el piano, després la guitarra, perquè tenia facilitat, i, a través d’un amic, es va passar a la bateria a tercer d’ESO. «Vam començar a tocar amb un grup que vam formar a l’institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat amb companys de l’institut, primer ens va sortir algun concert petit i mira...», explica. L’Instagram d’Indubio confirma que la cosa s’ha fet gran.
‘On el món s’atura’ és un àlbum format per vuit temes, un pròleg musical poètic i un epíleg d’històries viscudes que comparteixen un fil: aturar per un segon el món per preguntar-se cap a on caminem. «És el projecte més important que ha fet Indubio fins al dia d’avui», remarca el grup, que ha invertit un any i mig en aquest treball.
Crítica als cànons de ‘gym bro’
Entre les deu cançons hi ha temàtiques que van des de la superació de la mort d’un familiar fins a la irònica sàtira del noi «hipermusculat i moralment perfecte» que semblen dibuixar els cànons actuals. També s’explora la recerca de la llum en moments de solitud, l’alegria d’intentar viure i l’amor de parella en diferents fases. Tots els temes comparteixen «l’actitud proactiva de sentir-se vius», explica.
Quant a la sonoritat, el grup explica que han buscat l’equilibri «entre la distorsió de Smoking Souls i la proximitat o facilitat sonora de Morat; un rock modern, d’ara».
En aquesta línia es permeten experimentar amb alguns elements variats, com la predominància del so de sintetitzador durant tota la primera part de ‘Núvols de plata’ i l’efecte coral en l’última explosió de l’Epíleg, aprofitant aquests recursos per crear l’atmosfera d’acord amb el significat de cada tema.
Agenda i constància
Sobre com s’ho fa per treure temps per combinar un grup de música amb un doble grau exigent com el de Matemàtiques i Física, Mateu ho té clar: l’organització. «Durant el batxillerat vaig estar tan concentrat a treballar molt i ser molt eficient en els estudis que vaig aprendre a administrar-me molt el temps, i és una cosa que tinc molt interioritzada, tinc horaris molt ajustats», explica el noi. I diu fent broma: «Si parlessis amb els meus amics et dirien que soc boig perquè tinc un bloc del calendari que és dinar, un altre que és sopar. El meu dia en general està molt organitzat», explica. «Si t’organitzes per tenir constància, no hi has de dedicar tant de temps», assegura compartint la seva fórmula.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat