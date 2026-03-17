Galán enalteix davant el Rei el compromís d’Iberdrola amb la formació i l’ocupació
El programa de beques ha beneficiat, des del seu origen, 2.000 joves. A més, la companyia va contractar l’any passat 4.500 persones.
Patricia Martín
Felip VI va entregar ahir les beques de formació impulsades per Iberdrola per al curs 2025-2026. Són ajudes econòmiques que tenen per objectiu identificar, impulsar i ajudar en la seva formació i desenvolupament joves altament qualificats en àrees clau per a l’electrificació com les xarxes, les energies netes, l’emmagatzemament, la digitalització o la intel·ligència artificial. Els becats són 81 estudiants, de nou nacionalitats diferents, experts en diversos àmbits, entre els quals la construcció d’energia més segura, de més qualitat o el desenvolupament de ciutats més netes.
L’esdeveniment es va celebrar al Campus Iberdrola, situat a San Agustín de Guadalix (Madrid), on Felip VI va entregar les beques acompanyat pel ministre de Transformació Digital, Óscar López, i pel president de la companyia, Ignacio Galán, que va destacar que amb aquest programa Iberdrola impulsa "la formació i l’ús de professionals en un sector clau, que viu el cicle d’inversió i creixement de la seva història gràcies a l’electrificació".
"A través d’aquest programa, centenars de persones ja s’han format en tecnologies de xarxes, generació i emmagatzemament energètic, així com en àmbits com la intel·ligència artificial", va destacar, i va precisar que en total han sigut formats 2.000 joves amb beques Iberdrola, des del seu inici, en les "millors universitats del món", i hi va haver 4.500 contractes en la companyia només l’any passat.
Alhora, Galán va recordar que l’entrega de beques es produeix en un any especialment significatiu per a la companyia. "Celebrem 125 anys de compromís amb les persones, treballant al costat de centres acadèmics d’excel·lència, amb empreses proveïdores que generen mig milió de llocs de treball a tot el món vinculats a la nostra activitat, 125.000 d’aquests a Espanya, i amb fundacions i oenagés amb què desenvolupem una intensa activitat social, a més de defensar valors com la igualtat a través de l’esport".
Diversos programes
Les beques Iberdrola es reparteixen en diversos programes: Beques Internacionals Màster d’Iberdrola; Beques de Pràctiques del Màster en Smart Grids; Beques ICAI; Programa de Graduats; Programa d’Aprenents Universitaris; les Escoles d’Electricistes; beques Exe Stem Mujer, o Beques de la Fundació Carolina, entre d’altres.
