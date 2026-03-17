Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fotos Transéquia 2026Gosseta MarisolCrimsRosalíaOscars 2026Torrente, presidenteVaga ensenyament
instagramlinkedin

Setmana de vagues en l'educació

El Govern insisteix que no pensa reobrir les negociacions malgrat la gran mobilització docent

Després de la vaga d'aquest dilluns a escoles i instituts de Barcelona, el Barcelonès i el Baix Llobregat, aquest dimarts les protestes s'estan concentrant a Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre

El Periódico

La consellera Sílvia Paneque ha insistit aquest dimarts que la Conselleria d'Educació i Formació Professional (FP) no es planteja reobrir la negociació, sinó implementar l'acord a què han arribat amb CCOO i UGT, sindicats minoritaris en el sector educatiu.

"És un bon acord, no només salarial, perquè millora tot el sistema", subratlla Paneque, que afegeix que el Govern allarga la mà a la resta de sindicats perquè se sumin a aquest acord i està concentrat a "implementar-lo com més aviat millor".

La portaveu del Govern ha fet aquestes declaracions aquest dimarts després del consell executiu, mentre milers de docents es manifesten a Tarragona en la segona de cinc jornades de vaga educativa.

Els sindicats Ustec, Aspepc, CGT i La Intersindical han convocat vaga per serveis territorials de dilluns a dijous i, aquest divendres, vaga general, una aturada a la qual s'ha sumat també el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents