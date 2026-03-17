Setmana de vagues en l'educació
El Govern insisteix que no pensa reobrir les negociacions malgrat la gran mobilització docent
Després de la vaga d'aquest dilluns a escoles i instituts de Barcelona, el Barcelonès i el Baix Llobregat, aquest dimarts les protestes s'estan concentrant a Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre
El Periódico
La consellera Sílvia Paneque ha insistit aquest dimarts que la Conselleria d'Educació i Formació Professional (FP) no es planteja reobrir la negociació, sinó implementar l'acord a què han arribat amb CCOO i UGT, sindicats minoritaris en el sector educatiu.
"És un bon acord, no només salarial, perquè millora tot el sistema", subratlla Paneque, que afegeix que el Govern allarga la mà a la resta de sindicats perquè se sumin a aquest acord i està concentrat a "implementar-lo com més aviat millor".
La portaveu del Govern ha fet aquestes declaracions aquest dimarts després del consell executiu, mentre milers de docents es manifesten a Tarragona en la segona de cinc jornades de vaga educativa.
Els sindicats Ustec, Aspepc, CGT i La Intersindical han convocat vaga per serveis territorials de dilluns a dijous i, aquest divendres, vaga general, una aturada a la qual s'ha sumat també el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat