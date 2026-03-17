Contracte milionari
L’Hospitalet desplega el seu contracte de neteja: suma 150 vehicles i nous inspectors contra l’incivisme
L’alcalde David Quirós assenyala que, una vegada funcioni a ple rendiment, el seu govern tindrà «poques excuses» de cara al manteniment de la ciutat
Àlex Rebollo
La neteja és sempre un dels principals fronts que han de treballar els ajuntaments. A l’Hospitalet de Llobregat, una ciutat amb barris amb la densitat de població més gran d’Europa, ho ha sigut encara més en els últims anys, en què el servei va funcionar amb un contracte caducat i mancat de les inversions necessàries per posar-se al dia. Una circumstància que els veïns, sobretot els de la zona nord, fan constar, tal com reflecteixen els baròmetres municipals anuals, en els quals la neteja surt a col·lació com una de les principals preocupacions. El nou contracte, que va entrar en vigor l’any passat, ha començat a aplicar canvis en la gestió de la neteja viària i la recollida de residus en els últims mesos, no obstant, el govern local busca ara fer un salt de qualitat amb la posada en marxa dels nous vehicles de neteja.
«Hem començat a veure els primers canvis, però era necessària la incorporació de tots aquests vehicles a fi de prestar millor els serveis de neteja i manteniment», ha dit l’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, envoltat dels nous camions, vehicles i papereres en un acte que ha aglutinat desenes de persones a l’avinguda Carmen Amaya, al barri del Gornal. El consistori hospitalenc va adjudicar el 2024 la nova contracta de neteja a FCC Medi Ambient per als pròxims 10 anys per un valor final de 425,6 milions d’euros, cosa que es tradueix en un cost aproximat d’uns 43 milions anuals, uns 14,9 més que amb el contracte anterior. El mateix Quirós ha assenyalat que l’import respon a l’increment dels costos de les flotes i el material, però també a l’increment en els serveis que es deixen, una cosa que «s’ha de reflectir en la contractació», perquè, si no, «seria injust que exigim a l’empresa que presti uns serveis quan no té prou recursos».
El contracte s’implantarà en tres fases; a partir d’aquest 17 de març ja sortiran al carrer els nous equips de neteja viària. Al maig, entraran en funcionament els nous vehicles de recollida d’escombraries i es renovaran els 4.250 contenidors específics de les cinc fraccions – resta, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, i vidre –. I a l’agost, arribaran els vehicles de neteja de clavegueram. És a dir, una vegada es desplegui per complet el contracte, el servei sumarà un total de 154 vehicles nous.
L’ajuntament explica que el servei actual disposa de 35 vehicles de neteja amb aigua, 10 més que el contracte anterior. Actualment, el 70% dels carrers de la ciutat es netegen amb aigua una vegada a la setmana i el 30% cada 15 dies i la previsió és que l’augment de vehicles permeti incrementar la freqüència en aquelles zones amb més necessitats identificades. A més, creixen de tres a set els equips de neteja de contenidors. D’altra banda, es dupliquen els equips de recollida de residus voluminosos abandonats a l’espai públic, passant de tres a sis, i es crea un nou equip per a la recollida de mobles a la tarda. A més, segueix el consistori, augmenten de dos a tres els equips de neteja de pintades i grafitis.
El mateix Quirós ha asseverat que aquests canvis els deixen amb «poques excuses«de cara al futur de la neteja de la localitat. «Tenim el material, tenim els professionals i tenim les ganes. La ciutat ha d’anar veient com anem millorant», ha remarcat l’alcalde.
Nous inspectors
«La neteja és una de les principals preocupacions dels veïns i veïnes, i per això des del primer dia de mandat vaig assumir amb el meu equip de govern el compromís de fer un l’Hospitalet més net, més humà i més habitable», ha explicat David Quirós. Més enllà dels nous vehicles i contenidors, el consistori treballa a ampliar també els recursos humans amb un nou cos d’inspectors d’espai públic que s’encarregaran de controlar la neteja i la separació dels residus. El tinent d’alcaldia de Qualitat Urbana, David Gómez, ha especificat que l’executiu local busca reforçar el control a través d’una auditoria externa i amb aquests nous inspectors, un total de 18, que ara s’estan formant.
El mateix Quirós ha assenyalat que el servei ja comptava amb inspectors, però que aquests estaven adscrits a funcions molt específiques, per la qual cosa si es trobaven amb problemes de neteja o incivisme que anaven més enllà de l’encàrrec rebut, no sempre es reportaven. Ara, la idea és que això canviï i que aquests inspectors vetllin per conjunt de les necessitats i problemes de la neteja a l’espai públic. Així, aquests mateixos inspectors tindran capacitat sancionadora i podran aixecar actes perquè els serveis jurídics de l’ajuntament tramitar, si es deu, algun tipus de sanció.
Això sí, el mateix Quirós ha insistit que no és un servei destinat únicament a sancionar i amb voluntat recaptatòria, sinó que l’objectiu és tambéfer pedagogiaperquè es redueixin algunes actituds incíviques. De fet, el regidor ha insistit en la corresponsabilitat ciutadana a l’hora de mantenir la ciutat neta. En aquest sentit, el govern hospitalenc ha aplicat una nova imatge del servei formada per dues mans que s’uneixen, representant la col·laboració entre l’ajuntament i la ciutadania en el treball conjunt per millorar l’espai públic.
Tecnologia
El consistori remarca que, a més, s’han introduït elements i eines tecnològiques per al seguiment i la millora del servei: els operaris de neteja portaran un dispositiu per poder transmetre incidències a la resta d’equips amb l’objectiu de disminuir el temps de resposta davant una incidència. D’altra banda, es mantenen els GPS als vehicles de neteja per conèixer en temps real la seva ubicació i els recorreguts realitzats i poder optimitzar i millorar la planificació de rutes i tasques.
En el servei de neteja de l’Hospitalet de Llobregat treballen més de 300 operaris de dilluns a divendres, 214 els dissabtes i 159 els diumenges. «A partir del maig, treballaran amb els nous uniformes més confortables i fets, en part, amb material reciclat», apunta l’ajuntament.
