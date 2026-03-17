Mobilització dels docents
Vaga a l'educació a Catalunya: ¿On és avui dimarts i on toca demà dimecres?
Mestres i professors catalans viuen una setmana de protestes que culminarà divendres 20 de març amb una manifestació unitària a Barcelona
El Periódico
Les escoles i instituts de Catalunya viuen una setmana de vagues de mestres i professors en reivindicació de millors sous, més recursos per als plans d'inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia.
La vaga està convocada pels sindicats majoritaris Ustec i Professors de Secundària, juntament amb la CGT i la Intersindical. Aquestes centrals consideren insuficient el pacte signat per CCOO i UGT amb el Govern, que pretenia tancar el conflicte amb un increment salarial de 3.000 euros l'any i el pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, entre altres mesures.
Els sindicats convocants de l'aturada van sotmetre a referèndum aquest acord la setmana passada. Segons Ustec, dels 42.965 participants a la consulta, van rebutjar el pacte 40.780 persones (un aclaparador 95%), mentre que el van avalar 2.185 (només el 5%).
La setmana de vaga consta de quatre dies d'aturades per territoris, més un cinquè dia d'aturada general, de manera que en total seran dues jornades de vaga per centre educatiu. El calendari per zones és aquest:
- Dilluns 16 de març: Barcelona, resta del Barcelonès i Baix Llobregat.
- Dimarts 17 de març: Penedès, Tarragona i Terres de l'Ebre.
- Dimecres 18 de març: Catalunya Central, Lleida i Alt Pirineu i Aran.
- Dijous 19 de març: Vallès Occidental i Oriental, Maresme i Girona.
- Divendres 20 de març: vaga a tots els centres educatius de Catalunya.
A la protesta del 20 de març s'hi han afegit el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Plataforma PAS (formada per conserges i administratius). Aquell dia se celebrarà una manifestació unitària a Barcelona.
¿Qui està convocat a la vaga?
Entre dilluns i dijous, els sindicats Ustec, Professors de Secundària, CGT i Intersindical convoquen tot el personal docent i laboral d'atenció educativa de cada territori.
El divendres 20, a més, estan cridats a la jornada d'aturada tot el personal d'administració i serveis (PAS) i els estudiants a partir de tercer d'ESO (els més petits no tenen dret a vaga), convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
Serveis mínims
Per a aquesta vaga educativa, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims d'un docent per cada tres aules a les etapes d'infantil, primària i ESO. Durant les jornades d'aturada també haurà d'estar present a cada centre educatiu almenys un membre de l'equip directiu, segons l'edicte publicat pel Departament de Treball.
Als centres d'educació especial haurà de treballar el 50% de les plantilles, mentre que a les llars d'infants s'ha establert un mínim del 33% del personal. A més, els serveis mínims preveuen que es mantingui la meitat del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
