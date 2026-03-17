A partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística
Un informe conclou que un de cada cinc veïns de l’àrea de Barcelona està en risc de pobresa
L’Institut Metròpoli analitza com la falta de recursos perjudica gairebé un 20% dels veïns dels 36 municipis de l’AMB
La dada s’eleva entre els menors de 16 anys fins al 31%, xifra que equival a uns 148.000 nens en risc de pobresa a la conurbació
Gerardo Santos
Un 19,4% dels veïns dels 36 municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es troba en situació de risc de pobresa, xifra que equival a unes 660.000 persones, segons l’informe ‘Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida’ publicat aquest dimarts per l’Institut Metròpoli.
En total, és una mica menys que el 2023 –l’últim any amb dades de la sèrie–, però l’afectació territorial és desigual: el percentatge escala al 22% a la primera corona metropolitana mentre que es redueix al 16,4% a la capital.
Per als autors de l’estudi, que s’elabora a partir de l’enquesta anual de condicions de vida de l ’Institut Nacional d’Estadística (INE), la lleugera reducció en termes generals «mostra signes per primera vegada de recuperació plena després de l’impacte de la pandèmia».
Així, es va entrevistar més 2.500 vivendes de l’àrea metropolitana i un total de 6.111 persones, que malgrat la millora de la taxa de risc de pobresa, van mostrar com la «sensació de pobresa subjectiva» ha augmentat en els últims dos anys a l’àrea metropolitana. El 2024 i 2025 (la mostra es pren durant dos anys), el 23,1% de la població metropolitana va percebre tenir dificultats per arribar a final de mes, un percentatge que entre el 2022 i el 2023 se situava en el 21,5%.
També baixa, de l’11 % al 9,3%, la proporció de persones que pateixen « mancamaterial social i severa», una situació de pobresa encara més apressant establerta pel fet d’haver de privar-se d’almenys set accions bàsiques d’un llistat de 13. Així, un 35% no pot fer front a despeses imprevistes, gairebé un 20% no pot mantenir la temperatura adequada a casa en els mesos d’hivern, o una mica més del 15% declara haver tingut retards en pagaments i factures corrents. Aquests dos últims ítems, sumats a no poder tenir automòbil i no poder menjar carn o peix cada dos dies mostra percentatges d’afectació més alts que abans de la pandèmia.
Impacte dels costos de la vivenda
Els costos associats a la vivenda que assumeixen els veïns han crescut un 22,3% en els últims cinc anys. La despesa mensual mitjana en vivenda de les llars metropolitanes era de 497 euros entre el 2020 i el 2021, i ha ascendit fins als 608 euros entre 2024 i 2025. Malgrat això, assenyala l’informe de l’Institut Metròpoli, el percentatge de població que destina més del 40% dels ingressos a cobrir les despeses de la vivenda és una mica inferior que a l’última mostra de la sèrie (anys 2022 i 2023), circumstància que «ha afavorit sobretot qui resideix en vivendes en propietat totalment pagades», i «en menor mesura la població que viu de lloguer».
Que, en termes generals, la gent gasti menys a cobrir les despeses de casa seva s’explica perquè la quantitat de diners que ingressen les llars metropolitanes ha pujat un 12,5% en dos anys (46.048 euros). Un creixement que escala fins al 32% comparat amb les dades del 2020-2021.
Factors de risc
Els nens i adolescents són els que es troben en una situació econòmica més vulnerable. Un 31,4% dels menors de 16 anys de l’àrea metropolitana de Barcelona (uns 147.900 joves) es troba en risc de pobresa. La població estrangera presenta també més elevat risc de pobresa, un 32,8 % davant el 14,8% dels nascuts a Espanya. Una desigualtat augmenta si no es té en compte la ciutat de Barcelona: a la primera corona metropolitana, el percentatge de nascuts fora en risc de pobresa és del 39,5%, mentre que a Barcelona és del 26,3%.
A més, un 40,7% dels aturats està risc de pobresa, per un 12,8% de la població ocupada. El nivell d’estudis, al contrari, marca les menors afectacions: un de cada quatre veïns (un 26,8%) sense estudis postobligatoris, per un 9,2% entre els que tenen estudis superiors.
L’informe dona mostra de la importància de transferències socials com pensions, prestacions d’atur, ajuts familiars, subsidis d’invalidesa o rendes mínimes: «Els resultats de la taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials informen de l’eficàcia del sistema de protecció social». En cas de no haver rebut aquestes ajudes, l’afectació es doblaria, del 19,4% actual a un 41,6%,molt més apressant entre els majors de 65 anys.
