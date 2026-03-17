L’Hospital del Mar suma 4 quiròfans i un servei pioner de farmàcia robotitzat
El centre sanitari inaugura la fase dos de la seva ampliació que li ha permès guanyar fins a 31.000 metres quadrats de superfície i ha costat 162 milions.
Beatriz Pérez
Posada de llarg ahir a l'Hospital del Mar de Barcelona. Aquest centre sanitari, un dels quatre públics de la ciutat, va presentar les seves noves instal·lacions després de quatre anys d'obres que han permès que tingui 31.000 metres quadrats més de superfície, de 65.755 m2 s'ha passat a 96.598, i que els espais siguin més sostenibles. Els treballs van costar 162 milions d'euros. A la inauguració hi van assistir el president Salvador Illa, la consellera de Salut, Olga Pané, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Les noves instal·lacions, va dir Illa, són "de màxim nivell". "Queda la fase tres [d'ampliació] i la farem; encarregarem el projecte executiu aquest any", va asseverar.
L'Hospital del Mar, de referència per a més de 300.000 persones, va acabar ja la fase dos del seu projecte de remodelació –la fase u va finalitzar el maig del 2017–. Aquestes obres van permetre al centre incorporar sis unitats d'hospitalització en tres plantes per a pediatria i nounats, obstetrícia i ginecologia i especialitats quirúrgiques –amb un augment de 75 llits–, urgències específiques de cirurgia ortopèdica i traumatologia, pediatria i psiquiatria; una nova uci postcovid –dissenyada amb les lliçons apreses de la pandèmia–; quatre nous quiròfans d'alta complexitat que començaran a funcionar al maig; una nova unitat del dolor; una nova àrea per fer endoscòpies; un heliport, i un nou servei de farmàcia robotitzat, únic al món. Aquest servei de farmàcia permet "augmentar en un 60% el volum de medicaments emmagatzemats", segons Elisabet Izquierdo, directora de Tecnologia i Serveis del Mar.
"Tenim una zona de referència a Barcelona que combina zones com la Vila Olímpica, el Raval o la Mina. És un repte, ja que són poblacions molt especials que necessiten moltes vegades una alta intensitat d'actuació. Sens dubte, tenir aquest tipus d'instal·lacions ens ho facilitarà", va destacar el psiquiatre Víctor Pérez, director de l'àrea assistencial i mèdica del mar. Pérez va dir que aquest centre sanitari "va fer una funció fantàstica per a Barcelona", però els seus pavellons tenen "més de 100 anys". I això explica la necessitat d'actualitzar les infraestructures. Aquesta fase dos és la més tecnològica de les tres.
L'ampliació de l'Hospital del Mar es va posar en marxa el 2008, però les obres es van paralitzar fins a finals del 2015 a causa de la crisi econòmica. El maig del 2017 es va inaugurar la primera de les tres fases previstes: un edifici de quatre plantes i 20.000 metres quadrats que va permetre comptar amb un modern Servei d'Oncologia Radioteràpica, una ampliació de les urgències, sis sales de part i dos nous quiròfans.
Així, al Mar encara li queda la tercera fase de la seva remodelació, la data d'arrencada de la qual no està prevista, però que suposarà un augment de 42.000 metres quadrats més de superfície i la incorporació de set nous quiròfans, entre altres serveis. L'actual fase dos, la que va acabar i es va presentar ahir, va costar 161.683.286 euros. Tant aquesta fase com la següent impliquen "derruir" per "construir a sobre".
Certificació de sostenibilitat
"Va ser complicat perquè, mentre hi havia obres, l'hospital continuava funcionant. No obstant, no es va produir cap infecció nosocomial producte de les obres", va destacar Izquierdo. Els elements modulars i prefabricats van permetre accelerar les obres i es va tenir en compte la sostenibilitat: les noves instal·lacions inclouen espais verds i plaques fotovoltaiques. Això va permetre a l'hospital obtenir la certificació Leed Gold, una de les més elevades de sostenibilitat.
En total, el centre va guanyar uns 2.700 metres de terrasses, que redueixen unes 2.000 tones de CO2 anuals i milloren el benestar de pacients i personal. L'ampliació va permetre posar en marxa tres plantes d'hospitalització per a pediatria i neonats, obstetrícia i ginecologia amb un guany de 75 llits. Les noves habitacions tenen llum natural i el color de les parets és "arena de la platja", allunyat del "blanc hospital". El disseny va incloure els aprenentatges de la pandèmia, i per això els circuits són adaptables i flexibles, per si hi ha una futura crisi sanitària.
A partir del maig
Els nous quiròfans de l'Hospital del Mar, que començaran a funcionar al maig, són d'alta complexitat. Dos són híbrids: un és de cirurgia vascular, i l'altre, de neurocirurgia. Els altres són per a cirurgies generals. Un incorpora una ressonància magnètica. Aquests espais permeten dur a terme cirurgies de màxima complexitat i cirurgies robòtiques. Amb els set que incorporarà la tercera fase d'ampliació, l'hospital tindrà 24 quiròfans. Actualment en té 17.
A més, la nova uci, que té espai per a 18 llits per a pacients crítics, està dissenyada seguint l'experiència de la covid-19: amb circuits i espais flexibles i adaptables. La nova unitat d'endoscòpies inclou un espai 11 vegades més gran que l'anterior i millores tecnològiques.
Un dels grans atractius de les noves instal·lacions és el servei de farmàcia robotitzat. L'Hospital del Mar és el primer centre sanitari del món a incorporar aquest sistema, que augmenta en un 60% el volum de medicaments guardats. Aquest servei optimitza l'espai fins a un 80% i redueix els temps d'espera.
L'alcalde Collboni va remarcar l'"especial vinculació" de l'Hospital del Mar a la ciutat i va destacar que és el centre de referència per als veïns del Raval i la Barceloneta, però també de la Vila Olímpica i Diagonal Mar, cosa que veu com un exemple de la igualtat real d'accés a la sanitat pública.
