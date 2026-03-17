Habitatge

La llei de propietat horitzontal ho deixa clar: la comunitat et pot prohibir tenir plantes o un hort al balcó

Factors com el reg, el pes o la mida dels testos o les jardineres poden frenar-ne la instal·lació a les terrasses dels edificis

Luis Alloza

Tenir testos al balcó o fins i tot muntar un petit hort urbà és una pràctica cada vegada més estesa entre els qui viuen a la ciutat. Tanmateix, abans d'omplir una terrassa de plantes convé revisar què diu la normativa, perquè, tot i que la llei no ho prohibeix de manera expressa, la comunitat de propietaris sí que pot intervenir en alguns casos.

¿Què diu la llei sobre els testos i les jardineres?

La** Llei de propietat horitzontal permet al propietari actuar sobre el seu espai privatiu, sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, la seva estructura general, la seva configuració o el seu estat exterior, ni perjudiqui els drets d'altres veïns. Així ho recull l'article 7.1, que reconeix aquest marge per adaptar o condicionar l'habitatge al gust, però dins de certs límits.

Això significa que tenir plantes, testos o jardineres en balcons i terrasses d'ús privatiu és legal, i també ho és instal·lar un petit hort domèstic, sempre que no generi riscos ni danys. El problema apareix quan aquesta instal·lació afecta la façana, compromet la seguretat o causa molèsties a la resta de residents.

Quan pot intervenir la comunitat

La comunitat pot actuar si aquests testos o jardineres provoquen degotejos, humitats, caiguda d'objectes, brutícia o qualsevol altra situació que resulti molesta o perillosa. L'article 7.2 permet reaccionar davant activitats o usos danyosos per a la finca, i l'article 9 obliga, a més, cada propietari a mantenir el seu habitatge o instal·lacions en bon estat i a respondre pels danys que causi per deixadesa.

A més, els estatuts de la comunitat poden incloure regles específiques sobre l'ús de balcons i terrasses, com ara el tipus de jardineres permeses, la seva col·locació, si poden sobresortir cap al carrer o quines condicions han de complir per no alterar l'estètica de l'immoble. Aquestes regles són vinculants sempre que no contradiguin la llei.

El pes i el reg, aspectes importants

També convé tenir en compte un aspecte pràctic: no és el mateix col·locar uns quants testos que instal·lar un hort urbà amb taules de cultiu, jardineres pesades o sistemes de reg permanents. En aquests casos, el pes, el drenatge i l'evacuació de l'aigua cobren una importància especial, perquè un excés de càrrega o un mal sistema de reg pot acabar afectant el forjat, la façana o els habitatges inferiors.

En resum, tenir plantes al balcó està permès i, en termes generals, també crear un petit hort urbà, però sempre que es faci de manera segura i sense causar perjudicis. Abans d'instal·lar-lo, el més prudent és revisar els estatuts de la comunitat, comprovar que no s'altera l'estètica de l'edifici i assegurar-se que el reg, el pes i la col·locació dels testos no afectin ni l'immoble ni la resta dels veïns.

