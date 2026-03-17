Fauna
El linx, cada vegada més a prop de Catalunya: la parella Windtail i Winx inicia la seva adaptació a l’Aragó
Els felins s’han mostrat tranquils en els seus primers minuts al seu nou paratge
David Chic
El lince Waka finalment no serà un dels felins que es reintrodueixi a l’Aragó. En el període previ de convivència amb la femella Winx s’ha vist que no congeniaven , per la qual cosa finalment és Windtail, procedent del centre de cria d’El Acebuche, a Doñana, el que mascle que convisqui de Silves a Portugal.
L’acte de solta celebrat aquest dimarts a la finca Acampo Armijo és l’inici d’un període de recuperació del felí que converteix Aragó en la primera comunitat autònoma del nord-est peninsular a reintroduir el linx ibèric, una espècie desapareguda del territori aragonès en la segona meitat del segle XX. Després de la deixa anar els felins han recorregut confiats els seus nous paratges.
Els exemplars Windtail i Winx, procedents dels centres de cria en captivitat passaran aquestes setmanes en un camp clos d’aclimatació situat a la finca dd Torrecilla de Valmadrid com a pas previ al seu alliberament definitiu al medi natural.
Fita en la recuperació de la biodiversitat
El pas fet avui és una fita en la recuperació de biodiversitat a la comunitat, gràcies a l’extraordinària col·laboració i participació dels 16 municipis inclosos a la conca de l’Huerva, que han recolzat per unanimitat la seva participació en el programa.
Windtail i Winx, dos exemplars d’un any de vida, es mantindran al voltant d’un mes al camp d’aclimatació, un recinte de 18.000 metres quadrats i més de quatre metres d’altura dissenyat per facilitar la seva adaptació a l’entorn i l’aprenentatge de la caça del conill, principal presa de l’espècie. Després d’aquesta fase inicial, el procés es repetirà fins a completar l’alliberament de les quatre parelles autoritzades pel grup de treball del linx ibèric, amb exemplars procedents també dels centres de cria de l’Olivilla (Jaén) i Zarza de Granadilla (Càceres).
El canvi en la parella alliberada finalmete va ser adoptat després de l’avaluació realitzada per l’equip tècnic del programa, amb l’objectiu de garantir les millors condicions possibles per a l’adaptació dels exemplars al medi natural i afavorir l’èxit del procés de reintroducció. Els dos animals compten amb collars gps per facilitar-ne el seguiment.
En l’acte, amb un bon nombre d’alcaldes de la zona i representants d’entitats ambientalistes han estat presents també 16 nens deVillanueva de Huerva i set de Tosos.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat