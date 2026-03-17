Milers de professors lliuren a BCN un nou pols al Govern
Segons Educació, el 32% dels docents del Barcelonès i el Baix Llobregat es van afegir ahir a la vaga, xifra que els organitzadors van elevar al 70%.
Helena López
Una setmana després de la foto del Govern, CCOO i la UGT escenificant un "acord històric", milers de professors van omplir Urquinaona, la Via Laietana i la plaça de Sant Jaume per evidenciar el que asseguren que sap "qualsevol que trepitgi una escola o un institut": que "el conflicte no ha acabat". La primera de les cinc jornades de vaga convocades per Ustec, Professors de Secundària (Aspepc), la CGT i la Intersindical va treure al carrer 25.000 persones, segons l’organització, i 8.000 segons la Guàrdia Urbana, i va mostrar múscul en un matí radiant en què una de les consignes més corejades va ser "Diner públic per a l’escola pública". Per darrere, això sí (especialment quan la marxa es va acostar a la blindada seu de CCOO i al Palau de la Generalitat) de la de "Vergonya, vergonya".
El professorat mobilitzat –més de 40.000 persones van votar contra l’acord en la consulta organitzada la setmana passada per Ustec, la CGT i la Intersindical– sent un gran rebuig del fet que el Govern i dos sindicats amb una gran maquinària, però minoritaris en el sector, donessin per acabada la seva lluita quan el seu malestar, insisteixen, "va molt més enllà del sou i no es tanca en una taula sindical ni en dos", apuntaven l’Anna i la Laura, docents de secundària d’un institut del Baix Llobregat. Elles, deien, ja van secundar la vaga de l’11 de febrer, secundaven la d’ahir i secundaran la de divendres, jornada d’aturada educativa general a tot el territori, per la impotència que els genera no poder atendre el seu alumnat com voldrien i mereix.
Malgrat la nova exhibició de força al carrer, la conselleria continua defensant que el pacte firmat dilluns és un "bon acord", "valent, responsable i global", que respon a les necessitats del col·lectiu.
Ball de xifres
La primera jornada de vaga, convocada en els serveis territorials de Barcelona, Barcelonès i Baix Llobregat, va tenir un seguiment del 70%, segons els sindicats, i del 32%, segons la conselleria, que compta els docents de baixa com a personal que ha anat a treballar; d’aquí ve, en part, el ball de xifres. Un gruix de docents consultats apunten que la vaga va tenir una mica menys de seguiment que la massiva aturada del febrer, tot i que apunten que molts professors que ahir van anar a treballar se sumaran a la vaga de divendres.
La Sandra, docent d’un institut de l’Hospitalet i membre del col·lectiu Ciències en Perill, va tornar al carrer no només per la fusió de les ciències a batxillerat, que la conselleria no ha revertit, sinó també a les poques hores dedicades a les ciències durant l’etapa obligatòria. "No ens sentim escoltats", remarcava. Una cosa molt semblant sentia el Gerard, docent de secundària a la mateixa ciutat. Com a tots, el movien moltes coses, però li coïa especialment haver perdut l’equip social del centre de màxima complexitat en què treballa. Un revés, deia, que van encaixar després d’haver arribat fins i tot a organitzar una vaga a l’institut contra aquesta mesura el mes de maig.
La setmana de protestes seguirà avui, 17, amb la vaga convocada al Penedès, Tarragona i les Terres de l’Ebre. Demà serà el torn de l’Alt Pirineu i l’Aran, la Catalunya Central i Lleida. Dijous agafaran el relleu Girona, Maresme i el Vallès Oriental i Vallès Occidental. I divendres, la jornada d’aturada s’estendrà a tot Catalunya, amb una manifestació unitària a Barcelona, a la qual també estan cridats estudiants, PAE i treballadors de l’escola concertada.
