Transhumància
Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància: "Això només es pot fer des de la vocació"
Després de passar pel món empresarial, ara té un centenar d'ovelles i treballa per mantenir viva la tradició.
Berta Artigas Fontàs / ACN
Un jove gironí, Arnau Rubió, ha comprat un centenar d'ovelles per impulsar una de les poques explotacions ramaderes extensives ovines del Pla de l'Estany, més típiques de les zones de muntanya. Treballa per recuperar la transhumància entre les comarques de Girona i el Pirineu. Després d'anys guanyant-se la vida com a comptable en una gran empresa, el 2016 va marxar a Suïssa a treballar de pastor. Aquella experiència li va canviar la vida i ara lidera el seu propi ramat d'un centenar d'ovelles en règim 100% extensiu, rebutja les subvencions i combina la ramaderia amb feines amb el tractor per guanyar autonomia. En un moment de manca de relleu generacional en el sector assegura que aquesta feina només es pot entendre "des de la vocació".
El primer contacte d'Arnau Rubió amb el món de la ramaderia va arribar el 2016, quan va marxar a Suïssa per treballar com a pastor a alta muntanya. Aquella experiència va suposar un punt d'inflexió vital. Fins aleshores, treballava com a comptable en una gran empresa, immers en una rutina que no el satisfeia. "Era un món amb molt d'estrès, molta pressió i moltes hores d'ordinador. Volia trencar amb això i tornar a les arrels", ha explicat a l'ACN.
A Suïssa va descobrir la ramaderia extensiva en entorns amb presència de llop i ós, així com la importància dels gossos de protecció. De tornada a Catalunya, va treballar com a pastor d'un ramat de prop de 1.200 caps fins que va decidir emprendre el seu propi projecte. El setembre de l'any passat va comprar un ramat d'un centenar d'ovelles d'un altre ramader que deixava l'activitat.
Actualment, gestiona una explotació 100% extensiva, un model poc habitual a la comarca, més típic de les comarques de muntanya, per la disponibilitat de pastura. Al Pla de l'Estany només n'hi ha tres, segons dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les ovelles viuen tot l'any a l'aire lliure, delimitades amb tanques mòbils, amb accés a aigua i espais naturals d'aixopluc. Segons Rubió, aquest sistema simplifica les exigències administratives. "Burocràticament és molt més senzill. No m'exigeixen grans infraestructures, sinó garantir el benestar dels animals", ha assenyalat.
Recuperació de la transhumància
Rubió també està implicat en la recuperació de la transhumància entre el Pla de l'Estany i la Garrotxa fins a La Molina. La iniciativa, impulsada inicialment pel ramader Prem Puig, s'ha anat consolidant amb els anys. El recorregut es fa a peu i requereix coordinació amb ajuntaments i cossos de seguretat.
Segons explica, el projecte té una doble dimensió. D'una banda, afavoreix el benestar del ramat, que s'adapta progressivament als canvis d'altitud i d'alimentació. D'altra banda, contribueix a divulgar la realitat del sector. "Fem molta pedagogia pel camí, expliquem què és la ramaderia extensiva i quines dificultats tenim els pastors", ha subratllat.
A més, també explica que la transhumància té un punt de recuperació del passat. "Hi ha gent gran que ens diu que des que era petita no havia tornat a veure això i que els hem fet reviure emocions", ha destacat.
Sense l'ajuda de subvencions
Una decisió singular del seu projecte és que renuncia a les subvencions. Rubió defensa la necessitat de mantenir independència respecte de l'administració. "És una manera que et tinguin lligat. Prefereixo començar sense dependre'n", ha afirmat.
Per sostenir econòmicament l'explotació, combina la ramaderia amb feines de tractorista en campanyes forestals, de cereal, fruita seca i oliva, així com en treballs vinculats al sector de la fusta. El sistema extensiu li permet organitzar el temps amb flexibilitat. "Vinc una o dues vegades al dia a veure el ramat i això em deixa marge per fer altres feines", ha detallat.
En el dia a dia, Rubió compta amb gossos de treball per conduir el ramat i gossos de protecció, mastins adaptats a conviure amb les ovelles, per prevenir atacs de depredadors o d'altres animals.
En un context de manca de relleu generacional, Rubió defensa que l'ofici només es pot entendre des de la vocació. "No és una feina qualsevol. Ha de ser una cosa que sentis. Si no t'agrada, no ho fas", ha conclòs.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat