Las intensas lluvias invernales y la previsión de una primavera cálida agravan la temporada de alergias

La combinación de un invierno más lluvioso de lo normal (que ha alimentado la vegetación y propiciado el crecimiento de muchas especies) y de una primavera que se perfila como cálida (y que podría provocar florecimientos tempranos de muchas especies) se ha convertido en un peligroso cóctel que amenaza con disparar los casos de alergia. Según advierte la Red Aerobiológica de Catalunya (XAC) del ICTA-UAB y el Departamento de Biología Animal, de Biología Vegetal y de Ecología de la UAB (BABVE), la suma de ambos factores ha dado lugar a "un aumento repentino" de los casos de alergia entre mediados de febrero y principios de marzo y, además, presagia una primavera especialmente intensa para las polinizaciones de muchas especies y, en consecuencia, con derivas preocupantes para los pacientes que sufren de asma o rinitis alérgica.

Los pronósticos apuntan a un panorama especialmente complejo. A lo largo de este invierno, la cantidad de polen de plantas como el ciprés, el avellano, el fresno y la parietaria fue más baja de lo habitual si se compara con años anteriores. Sin embargo, entre febrero y marzo se produjo un aumento muy rápido que superó de golpe la media de otros años. Los expertos afirman que, aunque las lluvias recientes han limpiado el aire y reducido temporalmente los niveles de polen, el riesgo de alergias no ha desaparecido. "Puede durar hasta abril en el caso del ciprés y prolongarse incluso hasta el verano para la parietaria", comentan desde la entidad, que este martes ha presentado su habitual previsión sobre alergias primaverales.

Notícies relacionades

De cara a la primavera, se espera que los árboles comiencen a liberar polen de forma especialmente intensa, sobre todo en el caso de especies como el plátano (muy alergénico), junto con otras como el sauce, álamo o pino, siguiendo su calendario habitual. Además, las plantas herbáceas típicas de primavera y verano, como la parietaria y las gramíneas (que destacan como algunas de las más problemáticas para los alérgicos) también empezarán a polinizar con fuerza. En su caso, la temporada podría alargarse más de lo normal debido a las lluvias previstas, lo que favorecerá una mayor presencia de polen durante más tiempo.