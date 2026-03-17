Novetats curs 2026-2027
El primer centre d’FP especialitzat en el sector ferroviari de Barcelona es posarà en marxa aquest setembre a Torre Baró
L’Institut Pablo R. Picasso incorporarà aquest setembre dos nous cicles formatius: un grau mitjà de Manteniment de Material Rodant Ferroviari i un altre de Gestió Administrativa orientada al sector del transport ferroviari
Catalunya formarà 1.000 professionals ferroviaris en tres anys per afrontar el traspàs de Rodalies
Quan l’FP es posa al comandament: alumnes de Barcelona munten la gala de comiat dels professors jubilats
Helena López
L’Institut Pablo R. Picasso, al barri de Torre Baró, incorporarà aquest setembre dos nous cicles formatius de grau mitjà: un de Manteniment de Material Rodant Ferroviari i un altre de Gestió Administrativa orientada al sector del transport ferroviari; el primer pas per convertir-se en el primer centre a la capital catalana especialitzat en el sector ferroviari. Una nova oferta amb què el centre continua un procés de transformació que va començar envoltat de polèmica en un centre d’ensenyaments postobligatoris, que concentrarà l’oferta de batxillerat i cicles formatius de la Zona Nord de Nou Barris.
Amb aquest canvi, el centre vol «donar resposta a les necessitats de generació de talent en l’àmbit ferroviari», i convertir-se en un referent per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona que vol «connectar la formació tècnica de qualitat amb les necessitats reals d’un sector clau per al futur del país», remarquen des del Consorci d’Educació de Barcelona.
60 noves places
Els dos nous cicles, amb un total de 60 places de sortida «en un sector amb alta demanda d’ocupabilitat», insisteixen des del CEB, «han de permetre formar els especialistes encarregats de la seguretat, la qualitat i l’eficiència dels trens, així com als professionals orientats a la gestió documental i tècnica de tallers i oficines del sector».
Aquest projecte neix d’una «aliança estratègica» entre el Departament d’Educació i Formació Professional i el de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per donar resposta a la creixent demanda de mà d’obra especialitzada arran del traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat. Un acord de col·laboració firmat al febrer del 2025 entre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, que té per objectiu impulsar els ensenyaments ferroviaris per garantir el personal qualificat que requereixen empreses clau com Renfe, ADIF, TMB, FGC i la indústria auxiliar. El CEB està treballant amb les diferents empreses de l’àmbit per validar les propostes de perfils i garantir les estades a l’empresa.
Obres a l’estiu
Fonts del CEB expliquen que durant aquest estiu es portaran a terme les obres per habilitar els tallers tecnològics indispensables per al cicle de Manteniment de Material Rodant. Actuacions que inclouen l’adequació i ampliació del sistema elèctric i d’altres instal·lacions, com la d’aire comprimit i solucions per a l’extracció de gasos.
Aquesta és la primera fase d’un pla d’inversions que es prolongarà fins al 2030 per adequar els 3.300 metres quadrats de l’edifici. El projecte constructiu inclou la renovació de tot l’edifici.
El curs 2026-2027 suposarà, per tant, el tret de sortida d’aquesta especialització del centre en el sector del transport, el material rodador i la mobilitat. Una transformació emmarcada, a més, en una estratègia de convertir les quatre escoles públiques de la Zona Nord de Nou Barris en instituts escola per lluitar contra l’abandonament escolar primerenc. Oferir l’ESO a totes les escoles de la zona permetia així «treure-li» a l’institut, i cedir aquests espais als estudis postobligatoris.
En els pròxims cursos, de manera progressiva, s’aniran implantant nous graus i cicles relacionats amb el sector del metall i la mobilitat, el manteniment, la robòtica industrial, les telecomunicacions i la logística.
Novetats del curs 26-27
Entre les altres novetats que es podran consultar al Saló de l’Ensenyament a partir d’aquest dimecres hi ha l’ampliació, a partir del curs vinent, de l’Institut del Disseny i les Arts Gràfiques de Barcelona, que incorporarà un grau mitjà d’Impressió Gràfica i un grau superior de Gràfica Impresa. Aquest centre, a més, traslladarà part dels ensenyaments que ofereix a la Imprenta Municipal, on s’impartiran aquests dos nous cicles i els cursos de Preimpressió Digital i Assistència al Producte Gràfic Interactiu. El CEB preveu que a partir del 2028, quan es calcula que hauran finalitzat les obres d’adequació, es completi el trasllat total del centre a les instal·lacions de la Impremta.
El curs 2026-2027 també hi haurà novetats a l’Institut Vall d’Hebron, que culminarà una fase més de la seva transformació: el curs vinent deixarà de tenir grups d’ESO i batxillerat i es convertirà en un centre de formació professional en exclusiva, amb una àmplia oferta d’ensenyaments del sector de l’Oci i el Benestar que inclouen la família professional esportiva i la d’imatge personal. El centre ofereix tots els nivells formatius, des de cicles formatius de grau bàsic i programes de formació i inserció (PFI) fins als nivells d’educació superior.
De l’art del vidre al piragüisme
D’altra banda, l’Escola d’Arts Llotja incorpora un grau superior d’Arts del vidre i l’Institut de Nàutica un altre de Piragüisme en aigües tranquil·les.
El curs vinent, Barcelona augmentarà en 645 el nombre de places d’FP, que en total arribarà a 13.382. Aquest increment és conseqüència no només de la nova oferta que acollirà la ciutat, sinó també del creixement de l’Institut d’FP Sanitària Sant Pau i de l’Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona, que el setembre vinent començaran el seu segon curs de funcionament.
19 batxillerats diferents
Barcelona mostrarà també al Salóde l’Ensenyament l’oferta de batxillerats. L’alumnat que vulgui accedir a aquests estudis podrà triar entre dinou opcions, que faciliten la construcció d’itineraris personalitzats.
En aquest sentit, l’Institut Hospital del Mar FP Sanitària consolida el projecte pilot iniciat el curs passat juntament amb l’Institut Verdaguer: la doble titulació de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia i Batxillerat científic, que combina matèries de batxillerat amb mòduls formatius del cicle de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia. Per tant, permet obtenir, en tres anys, la titulació de batxillerat i el grau mitjà de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat