Caos ferroviari
En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: "No tenia ni idea de les obres"
El tram en què es va produir el sinistre va recuperar el passat dilluns el servei de passatgers amb quatre Regionals diaris que desvien la seva ruta per Vilafranca del Penedès durant les obres als túnels del Garraf
Pau Lizana Manuel
El tren de Mitjana Distància ha sortit molt puntual, per als estàndards de Renfe, de l'estació de França. Només dos minuts després del previst, a les 18.33 hores, l'R15 amb destinació Reus --la línia encara no ha recuperat el servei fins a Riba-roja d'Ebre-- ha arribat a la platja de vies de la Barceloneta i ha posat rumb a Passeig de Gràcia. Aquest comboi, tanmateix, no seguirà el trajecte habitual pels túnels del Garraf, tancats des d'aquest dilluns per als Regionals per obres, sinó que es desviarà per Vilafranca del Penedès. Aquest plànol redibuixat de la línia atorgarà un valor dubtós a aquest tren de Mitjana Distància, i és que es convertirà en el primer tren en direcció a Tarragona que, 55 dies després, torni a circular amb passatgers pel tram en què es va produir l'accident de Gelida. Fins ara, només havien passat per aquest punt trens de mercaderies.
Abans, al matí, això sí, ja han circulat altres dos trens amb passatgers per aquest punt de l'Alt Penedès. I és que en el marc del pla alternatiu de transport que Renfe, Adif i el departament de Territori han disposat per al tall dels túnels del Garraf, s'ha establert que els dos primers Regionals del matí que surten de Reus --l'R15 de les 5.36 i l'R14 de les 7.06-- vagin per Vilafranca i no s'aturin a Sant Vicenç de Calders ni forcin els seus passatgers a continuar fins a El Prat de Llobregat per carretera. El mateix passa a la tarda, l'R15 de les 18.31 i l'R14 de les 20.01 són els únics Regionals del sud que circulen per Barcelona aquests dies i arriben fins a Reus per Vilafranca i, per tant, recuperen la circulació pel tram accidentat de Gelida.
Regionals i no Rodalies
La reestrena d'aquest tram, que ha partit en dos la línia R4 des del passat 20 de gener, podria haver tingut més força. El secretari de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, va situar aquest dilluns 16 de març com la data en què també els Rodalies tornarien a circular pel fatídic punt. El mateix Nadal, tanmateix, va admetre aquest cap de setmana que la reobertura total hauria d'esperar uns dies perquè totes les autoritzacions de circulació estiguin a punt.
Nadal, en un intercanvi de missatges a través de X, va assegurar als usuaris que si els Regionals poden circular i els Rodalies no és perquè els certificats que requereixen són diferents en tots dos casos. Sigui com sigui, l'R15 que ha sortit de l'estació de França a les 18.33 ha trigat mitja hora a sortir de Barcelona, prèvia parada a Passeig de Gràcia i Sants. El tren, que comptava amb una llarga filera de vagons que omplien completament les andanes, ha pogut encabir, de sobres, tots els passatgers que han optat per fer-lo servir. Als vagons, no se sentia res més que el riure apagat d'algun jove o el tecleig d'algun ordinador portàtil.
Allà hi havia Dolors Torner, que ha preferit allargar el seu trajecte uns 40 minuts: "Prefereixo seure i anar avançant una mica de feina, ja no tinc pressa", assegura. Al matí, Torner, que per feina ha d'anar tres cops per setmana a Barcelona, ha optat per anar-hi amb autobús. "Al matí sí que he de tenir una mica de marge per arribar a temps", explica. El trajecte de tornada d'aquest dilluns, encara que més llarg, li ha resultat més plaent. "Normalment, aquest tren va ple de gom a gom, m'ha sorprès molt quan hi he pujat", relata. "Suposo que la gent ja s'ha espavilat per anar-hi d'una altra manera", reflexiona.
Jorge, per la seva banda, ha tingut més sort, perquè "no tenia ni idea de les obres" al Garraf. "Vaig agafar el primer tren del matí i em vaig adormir... Només sé que va anar directe a Barcelona com de costum", explica Jorge, que al matí viatjava amb la seva filla. A l'hora de tornar a casa seva a Vila-seca, la fortuna li ha tornat a somriure. "Em vaig adonar que anava per Vilafranca pel GPS, em semblava molt estrany la volta que estava fent", reflexiona.
Un tram més lent
I és que, un cop fora de Barcelona, el tren de Mitjana Distància recorre el traçat habitual de l'R4 a bon ritme, encara que amb parades de curta durada en estacions com Molins de Rei o Martorell, en què no admetia passatge. Cap a les 19.34, el tren arribava al punt de l'accident. No es podia apreciar el talús reconstruït en què han treballat els agents del Ministeri de Transports perquè no hi havia ni un bri de llum. Només el ritme, marcadament lent per la limitació temporal de velocitat que encara impera a la zona, indicava que el tren havia arribat al punt en què es va desencadenar una de les pitjors crisis de mobilitat a Catalunya de les últimes dècades.
Sense més incidències, el tren ha acabat arribant a Sant Vicenç de Calders cap a les 20.25 hores. Alguns dels passatgers, tan confosos com Jorge, s'han acostat a l'andana per preguntar si el tren arribava fins a Reus i quant trigaria. "Ni idea, crec que sí", etzibava un dels informadors presents a l'estació. Gairebé, amb el dubte, els passatgers han acabat prosseguint el seu viatge cap a, efectivament, Reus. El tren ha acabat marxant amb 12 minuts de retard respecte del que estava programat. Així que, de nou, un tren puntual per als estàndards de Renfe.
Subscriu-te per seguir llegint
