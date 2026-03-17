Els professors en vaga de Catalunya tallen l’AP-2 i l’accés al Port de Tarragona

Aquest dimarts hi ha convocada una nova jornada d’aturades a escoles i instituts de Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre

Protesta docent aquest dimarts a Montblanc.

Protesta docent aquest dimarts a Montblanc. / Mar Rovira / ACN

Jan Magarolas

Tarragona

El segon dia de vaga de professors a Catalunya, que s’ha traslladat aquest dimarts a Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre, provoca talls a l’AP-2 a Montblanc en direcció a la N-240 i a l’accés al Port de Tarragona per l’A-27.

Els docents han sortit al carrer per manifestar-se i cap a les vuit han tallat l’accés al port, provocant retencions de camions que intentaven accedir-hi per carregar i descarregar.

A Montblanc, els professors, acompanyats per tractors de Revolta Pagesa que s’han sumat a la protesta, s’han concentrat en una de les rotondes d’accés al municipi i després han tallat l’accés a l’AP-2.

Manifestació al migdia

Els docents estan convocats a les 12.30 hores a una manifestació pel centre de Tarragona, que començarà a la plaça Imperial Tàrraco i en la qual també participaran membres de Revolta Pagesa.

Es tracta del segon dia de vaga convocada pels sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària (Aspepc), La Intersindical-CSC i la CGT per reclamar millores laborals, una reducció de les ràtios d’alumnes, incrementar la plantilla o reduir les tasques burocràtiques.

Les protestes es duran a terme durant tota la setmana: van començar ahir a Barcelona; avui, a Tarragona; dimecres, a Lleida; dijous, a Girona, i divendres hi haurà una manifestació unitària a Barcelona.

  1. El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
  2. Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
  3. Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
  4. La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
  5. Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
  6. Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
  7. El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
  8. Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat

L’Hospitalet desplega el seu contracte de neteja: suma 150 vehicles i nous inspectors contra l’incivisme

El Govern insisteix que no pensa reobrir les negociacions malgrat la gran mobilització docent

Apaguen un incendi a la riera de Mercadal a Berga

Apaguen un incendi a la riera de Mercadal a Berga

Viure gratis a Barcelona a canvi de companyia: així funciona aquest programa entre persones grans i estudiants

Equip de drons dels Bombers de la Generalitat

En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: "No tenia ni idea de les obres"

En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: "No tenia ni idea de les obres"

La llei de propietat horitzontal ho deixa clar: la comunitat et pot prohibir tenir plantes o un hort al balcó

La llei de propietat horitzontal ho deixa clar: la comunitat et pot prohibir tenir plantes o un hort al balcó

Els professors en vaga de Catalunya tallen l’AP-2 i l’accés al Port de Tarragona

Els professors en vaga de Catalunya tallen l’AP-2 i l’accés al Port de Tarragona
