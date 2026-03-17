Protesta educativa
Els professors en vaga de Catalunya tallen l’AP-2 i l’accés al Port de Tarragona
Aquest dimarts hi ha convocada una nova jornada d’aturades a escoles i instituts de Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre
Jan Magarolas
El segon dia de vaga de professors a Catalunya, que s’ha traslladat aquest dimarts a Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre, provoca talls a l’AP-2 a Montblanc en direcció a la N-240 i a l’accés al Port de Tarragona per l’A-27.
Els docents han sortit al carrer per manifestar-se i cap a les vuit han tallat l’accés al port, provocant retencions de camions que intentaven accedir-hi per carregar i descarregar.
A Montblanc, els professors, acompanyats per tractors de Revolta Pagesa que s’han sumat a la protesta, s’han concentrat en una de les rotondes d’accés al municipi i després han tallat l’accés a l’AP-2.
Manifestació al migdia
Els docents estan convocats a les 12.30 hores a una manifestació pel centre de Tarragona, que començarà a la plaça Imperial Tàrraco i en la qual també participaran membres de Revolta Pagesa.
Es tracta del segon dia de vaga convocada pels sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària (Aspepc), La Intersindical-CSC i la CGT per reclamar millores laborals, una reducció de les ràtios d’alumnes, incrementar la plantilla o reduir les tasques burocràtiques.
Les protestes es duran a terme durant tota la setmana: van començar ahir a Barcelona; avui, a Tarragona; dimecres, a Lleida; dijous, a Girona, i divendres hi haurà una manifestació unitària a Barcelona.
