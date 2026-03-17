Resignació entre els usuaris en l’inici dels talls al Garraf
Els informadors de Renfe animen a utilitzar els autobusos per arribar a Barcelona i a evitar la línia R2 Sud i les de Regionals. "És un merder, avui no arribo a temps", lamenta un passatger.
Pau Lizana Manuel
Antonio Carmona, el portaveu de Rodalies, va recolzar el terme "relativa normalitat" per qualificar les primeres hores del servei de l'R2 Sud de Rodalies i de Regionals, afectat per les obres de manteniment que Adif va iniciar ahir als túnels del Garraf, on els trens circulen per via única. Aquesta situació es prolongarà durant tres mesos, període en què un servei d'autobusos cobrirà el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. "Els autobusos estan funcionant més o menys amb el temps de circulació previst i considerem que aquesta alternativa en bus és la millor opció per als viatgers que han d'arribar fins a Barcelona", va explicar el responsable de Renfe des de l'estació de Sant Vicenç de Calders.
És en aquesta parada situada al Vendrell on es preveia més caos ahir al matí. Allà acabaran el seu recorregut durant almenys tres mesos tots els Regionals del sud de Catalunya: l'R13, l'R14 (amb final a Lleida), l'R15 (Riba-roja d'Ebre o Saragossa), l'R16 (Tortosa, Ulldecona o València) i l'R17 (Salou-Port Aventura). Per arribar a Barcelona, els usuaris han d'optar per agafar un dels trens de l'R2 Sud que surten des d'allà i creuen els túnels afectats o bé un dels busos substitutoris que Renfe fleta fins al Prat de Llobregat.
Per a la plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies, present ahir al matí a diverses estacions afectades pel tall, el Pla Alternatiu de Transport establert per Renfe, Adif i el Departament de Territori, no va ser del tot encertat. "Mai pot anar tot bé, és una llàstima", va lamentar la portaveu de la plataforma, Anna Gómez, que va criticar la falta de planificació i la poca antelació amb què es va comunicar la informació "insuficient" des de Sant Vicenç de Calders. "Ens trobem amb un pla alternatiu que està fet a l'oficina i ara cal adaptar-lo a l'usuari, és un pas que ens podríem saltar", va etzibar la portaveu.
Aquestes són les crítiques a un primer dia del tall que, no obstant, es va desenvolupar sense problemes greus i en el qual membres de la plataforma col·laboren per ajudar els ciutadans despistats i indiquen als informadors de Renfe qualsevol disfunció que detectin. A Sant Vicenç de Calders, entre els usuaris d'ahir a primera hora va regnar la resignació davant d'"un altre tall més" d'alguns i l'estupefacció d'altres que no coneixien les obres. "S'ha de tenir paciència, sabem que això és per millorar les vies així que ho hem d'entendre", resumia una usuària procedent de Tarragona, abans d'agafar l'autobús cap al Prat de Llobregat.
El conformisme va ser la tònica entre els passatgers de les comarques tarragonines, que es van veure immersos en un segon tall de la circulació ferroviària tot just un any després de finalitzar el de les obres de Roda de Berà. "Haurem d'aguantar un altre tall més, només espero que serveixi per millorar el transport", assumia Ingrid Marza, procedent de Tarragona, que prova d'explicar a altres usuaris la situació, allà on els informants de Renfe no hi són. Molts l'escolten sorpresos i d'altres ho assumeixen rebufant: "És un merder. Avui no arribo a temps".
En general, la situació en un dels principals nusos ferroviaris catalans és tranquil·la, amb una desena d'informadors posats per Renfe per conduir els usuaris als autobusos, que esperen al pàrquing, amb cintes per controlar les cues i amb sortides constants. La seva feina és tan insistent que la majoria de ciutadans baixen del tren i pugen als autobusos sense saber que, des de Sant Vicenç de Calders, també podrien agafar l'R2 Sud fins a Barcelona, que és l'única línia que passa pel túnel del Garraf. Aquesta és la intenció de Renfe, que apunta que així es dona marge als usuaris d'estacions com Cunit, Vilanova i Sitges.
Va ser precisament a Altafulla i Torredembarra on més es van notar els efectes del tall: amb un servei de bus que uneix les ciutats del Baix Gaià directament amb la capital, ahir al matí van ser pocs els que van optar pel tren, cosa que, segons Renfe, ajuda a rebaixar la pressió al pla alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i el Prat.
Tranquil·litat al Prat
El matí també es va desenvolupar molt tranquil·lament al Prat. Els trens de l'R2 Sud arribaven plens amb passatgers de Castelldefels, Gavà i Viladecans que, com de costum, seguien els seus trajectes fins a Barcelona i els transbords entre trens i busos substitutoris es van produir sense incidents. Els trens, això sí, van circular amb alguns retards durant bona part del matí. Molt més tranquil·la va ser la situació als autobusos substitutoris de Renfe. De fet, els autocars que cada poc més de deu minuts arribaven a l'estació del Prat venien pràcticament buits.
Menys tranquils van ser els viatges en alguns dels busos interurbans que el Departament de Territori va reforçar aquests mesos per compensar les afectacions. A Sitges, els busos de la línia e16 van ser plens des de primera hora del matí. L’alcaldessa, Aurora Carbonell (ERC), va reclamar, en declaracions a EL PERIÓDICO, que hi hagi busos que surtin des de Sitges –la majoria dels actuals salpen des de Vilanova i la Geltrú o Sant Pere de Ribes– i que, "tot i que som ferms defensors del transport públic", mentre duri aquesta situació s’aixequi el peatge de Vallcarca a la C-32, "perquè qui no pugui anar amb tren o en bus anirà amb cotxe".
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues