Successos
Els robatoris cauen a Granollers: la delinqüència baixa un 4% en relació amb l'any passat
La Junta Local de Seguretat destaca la caiguda de robatoris amb força i l'augment de les estafes informàtiques
Edu Gil
Granollers va registrar el 2025 un total de 3.999 infraccions penals, cosa que suposa un descens de gairebé el 4% respecte de l'any anterior, quan es van comptabilitzar 4.163 delictes. Així es va posar de manifest aquest dilluns durant la reunió de la Junta Local de Seguretat, òrgan de coordinació i col·laboració entre les diferents forces i cossos de seguretat que actuen a la ciutat, celebrada a l'Ajuntament i en la qual es va fer balanç de l'activitat delictiva, la seguretat viària i el civisme a la ciutat.
Segons les dades del Departament d’Interior de la Generalitat, la reducció s'explica, en part, per la caiguda de determinats delictes, especialment els robatoris amb força, que van disminuir prop d'un 18%, i els delictes contra l'ordre públic, que van baixar gairebé un 15%. En contrast amb aquesta tendència a la baixa, els delictes vinculats a l'entorn digital continuen a l'alça. Les estafes informàtiques van augmentar prop d'un 5% durant l'últim any.
En l'àmbit de la mobilitat, el nombre d'accidents va créixer al voltant d'un 4% el 2025. Tanmateix, els delictes contra la seguretat viària van descendir de manera significativa, amb una caiguda propera al 36%, segons les mateixes dades.
Prevenció i proximitat
Durant la sessió també es va remarcar la tasca preventiva dels cossos policials. Al llarg de l'any es van fer prop d'un centenar de xerrades dirigides a col·lectius com persones grans, joves i comerciants, a més de campanyes específiques, com les centrades en la prevenció de la violència sexual en l'entorn laboral.
L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, va defensar que les dades reflecteixen una ciutat “segura i cohesionada”, i va posar l'accent en la feina conjunta dels diferents cossos: “La coordinació i la proximitat són clau per anticipar-nos als problemes i donar resposta a les necessitats de la ciutadania”. En aquesta línia, va destacar la posada en marxa de patrulles mixtes entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, “una eina que ens permet ser més presents al carrer i reforçar la relació amb veïns i comerços”.
Reforç contra la multireincidència
La reunió va comptar també amb la participació de la delegada territorial del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, que va valorar positivament les dades i va posar el focus en els dispositius Kampai, un operatiu conjunt de diferents cossos policials per combatre la multireincidència. Segons va explicar, a partir de l'abril es reforçarà la coordinació amb el jutjat per facilitar més detencions.
A la Junta Local de Seguretat hi van participar també representants de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
