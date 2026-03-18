Aval definitiu a la connexió del tramvia reformant la Diagonal
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament va concedir ahir l’aprovació definitiva per reformar l’avinguda Diagonal entre el passeig de Sant Joan i fins al límit de la plaça de Francesc Macià amb l’avinguda de Sarrià per culminar la connexió de la xarxa de tramvia. El pla preveu que les obres durin 40 mesos, cosa que equival a tres anys i quatre mesos. El PSC, Barcelona en Comú i ERC hi van votar a favor, mentre que Junts, el PP i Vox s’hi van oposar.
El projecte ha de donar continuïtat a l’allargament de les vies entre Glòries i la plaça de Jacint Verdaguer, un tram que es va construir entre el 2022 i 2024. La tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Laia Bonet, va manifestar que la "tan desitjada connexió" dels dos circuits deslligats del tramvia de Barcelona i els municipis limítrofs és una reforma "estratègica". L’obra inclou plantar més vegetació i renovar el carril bici de la Diagonal. En paral·lel a la prolongació de la via fèrria en superfície, es desdoblarà el col·lector entre Sant Joan i Francesc Macià per fer front al risc d’inundacions per pluges torrencials. Tots els partits van donar suport a la remodelació la canalització, excepte Vox, que es va abstenir.
Al seu torn, Bonet va explicar que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aprovarà l’estructura ferroviària de l’ampliació del tramvia a l’abril. A part, quedarà acordar el conveni de finançament amb la Generalitat per costejar l’operació. Es preveu que la inversió total s’elevi a 53 milions d’euros per a la reurbanització entre Sant Joan i l’avinguda de Sarrià. S’hi sumaran 62 milions més per a la renovació del col·lector. La Generalitat ha d’aportar 80 milions d’euros.
La Casa Lleó i Morera ha de retocar el pla d’obertura al públic
L’Ajuntament concedeix tres mesos a la constructora Núñez i Navarro perquè modifiqui el pla que ha de permetre que la modernista Casa Lleó i Morera, al passeig de Gràcia, obri al públic. Després d’anys d’estira-i-arronses per discrepàncies sobre com fer que l’immoble construït en el segle XIX sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda, el govern municipal va atorgar l’aprovació inicial, al novembre, a l’obertura de l’única finca tancada de la coneguda com a illa de la discòrdia. No obstant, la tramitació s’ha encallat ara pels canvis que els serveis tècnics municipals insten a introduir en el projecte abans que entri en vigor i es pugui executar amb la corresponent llicència d’obres.
El gerent d’Urbanisme, David Martínez, va explicar durant la comissió municipal d’ahir que el tràmit per adjudicar l’aval final al pla de Núñez i Navarro s’ha d’aturar per "diverses deficiències" observades en el document aprovat inicialment. El responsable municipal va observar que totes són "esmenables", així que va venir a dir que no ha d’estar en risc la reobertura de la joia modernista, que va ser accessible de manera limitada entre el 2014 i el 2016. Això, sí, el promotor té ara 90 dies de marge per reparar deficiències en el pla. En cas de no fer-ho, l’expedient s’arxivarà i, a la fi, s’avortarà la remodelació de la Casa Lleó i Morera com a museu i sala expositiva. El gerent va especificar que els informes emesos durant la tramitació han advertit aspectes per corregir vinculats a "normes urbanístiques, documentació gràfica, mobilitat, medi ambient i de coherència interna del document".
