Sorteig de 8 pisos
Badalona impulsa un nou pla d’habitatge públic per construir 300 pisos fins al 2030
L’Ajuntament presenta una promoció de vuit pisos de lloguer
Albiol fixa una clàusula perquè no hi puguin accedir regidors, directius o alts càrrecs de confiança ni els seus familiars
ACN
L’Ajuntament de Badalona impulsa un nou pla d’habitatge, amb la previsió de disposar de prop de 300 pisos públics fins al 2030. Aquest mateix dimecres, de fet, ja ha arrencat el procediment d’adjudicació dels primers vuit pisos en una promoció del barri del Gorg. L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, assegura que Badalona trenca així amb "l’anomalia" històrica de no haver ofert habitatge públic en vint anys: "Ja tocava. Em nego a acceptar que l’Ajuntament no tingués capacitat i que famílies i joves haguessin de marxar de la ciutat perquè no hi havia oferta". L’alcalde també ha explicat que s’ha fixat una clàusula perquè a aquestes promocions no hi puguin accedir regidors, directius o personal de confiança, ni els seus familiars fins a tercer grau.
Els vuit pisos de lloguer del carrer del Progrès són de dues i tres habitacions (es tracta d’habitatges que ja estaven construïts i que l’Ajuntament ha adquirit) i tindran un preu d’uns 700 euros al mes. A més, hi ha l’opció que els adjudicataris puguin optar també a un lloguer addicional d’una plaça d’aparcament.
Per accedir-hi caldran uns ingressos mínims d’entre 31.000 i 39.000 euros, en funció de si el pis és de dues o tres habitacions. El màxim d’ingressos de la unitat familiar haurà de ser de cinc vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que des de l’1 de gener d’aquest any és de 801,85 euros mensuals (o 9.622,18 euros anuals). Albiol assegura que no vol deixar fora la classe mitjana i admet que dins dels límits legals es vol arribar a la màxima població.
En aquest sentit, el govern de Badalona preveu que futures promocions vagin destinades a perfils concrets i així es farà notar en els condicionants que recullin les bases de cadascuna de les promocions que es vagin impulsant els pròxims mesos. "No podrem arribar a tots els demandants perquè serà impossible, però volem cobrir tots els perfils possibles", ha explicat Albiol. Amb tot, l’alcalde preveu que el nombre de sol·licituds serà "alt", conscient que la manca d’habitatge és "el principal problema de la societat".
Més promocions a Canyadó, La Pau, La Salut, Puigfred i Gorg
El setembre de 2025, el govern d’Albiol ja va anunciar que les primeres construccions d’habitatge públic serien dues promocions amb vint pisos a Canyadó i catorze pisos al Gorg. Aquests 34 habitatges seran de venda i una de les curiositats és que per accedir-hi es posarà com a condició tenir almenys un fill. Segons va explicar el govern municipal en el seu moment, la intenció és afavorir, en aquest cas, l’accés de famílies. El concurs per a aquests pisos es posarà en marxa abans de l’estiu, segons ha anunciat l’alcalde en roda de premsa aquest dimecres.
Les altres promocions que preveu el pla seran als barris de La Pau, amb setze habitatges de venda; La Salut, amb dinou habitatges de lloguer; Puigfred, amb 116 habitatges tant de venda com de lloguer, i un 'coliving' de lloguer per a joves al barri del Gorg, que encara no té definida la seva volumetria.
Les promocions confirmades sumen un total de 193 habitatges, però amb la promoció de lloguer per a joves que es preveu aixecar al carrer d’Antoni Bori, la xifra total s’aproparia als 300 habitatges públics, segons ha destacat Albiol. "Passar de zero a gairebé 300 és un salt important", s’ha felicitat l’alcalde.
