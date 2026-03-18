Barcelona estrenarà a Torre Baró el seu primer centre d’FP del sector ferroviari
L’Institut Pablo Ruiz Picasso incorporarà al setembre dos nous cicles de grau mitjà: Manteniment de material rodador ferroviari i Gestió administrativa.
Helena López
L’Institut Pablo R. Picasso, al barri de Torre Baró –en l’imaginari col·lectiu gràcies a la pel·lícula ‘El 47’– incorporarà aquest setembre dos nous cicles formatius de grau mitjà: un de Manteniment de Material Rodante Ferroviari i un altre de Gestió Administrativa orientada al sector del transport ferroviari; el primer pas per convertir-se en el primer centre a la capital catalana especialitzat en el sector ferroviari. Ho farà en el marc d’una estratègia del Govern per disposar de mà d’obra qualificada –de ‘talent’, en l’argot del Govern– el dia que arribi l’anhelat traspàs de Rodalies, amb l’objectiu que aquest aconsegueixi millorar la gestió d’un servei que en massa ocasions és el malson de milers de catalans que agafen el tren cada dia per anar a estudiar o a treballar (i després tornar a casa).
.Ara com ara a Catalunya s’imparteix només un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) de Manteniment de Material Rodante Ferroviari a l’institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú (Garraf), amb 25 places per curs, i un Certificat de Professionalitat de Manteniment de Sistemes Elèctrics i Electrònics de Material Rodante Ferroviari (Nivell 2), amb 18 places per curs, al mateix centre de Vilanova, institut pioner en tot l’Estat a oferir aquests estudis (ho fa des del 2013).
Futur prometedor
Amb això nou enfocament encaminat cap a un sector com el ferroviari, tan en crisi com de futur (el marge de millora és infinit), el Picasso continua el seu procés de transformació en un centre d’ensenyaments postobligatoris, que concentrarà l’oferta de batxillerat i cicles formatius de la Zona Nord de Nou Barris.
Amb aquest canvi, el centre vol donar resposta a les necessitats de generació de ‘talent’ en l’àmbit ferroviari, convertint-se en un referent per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona que vol "connectar la formació tècnica de qualitat amb les necessitats reals d’un sector clau per al futur del país, remarquen des del Consorci d’Educació de Barcelona.
60 noves places
Els dos nous cicles, amb un total de 60 places de sortida "en un sector amb alta demanda d’ocupabilitat", insisteixen des del CEB, "han de permetre formar els especialistes encarregats de la seguretat, la qualitat i l’eficiència dels trens, així com als professionals orientats a la gestió documental i tècnica de tallers i oficines del sector".
Aquest projecte neix d’una "aliança estratègica" entre el Departament d’Educació i FP i el de Territori per donar resposta a la creixent demanda de mà d’obra especialitzada arran del traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat. Un acord de col·laboració firmat el febrer del 2025 entre les conselleres Esther Niubó i Sílvia Paneque, que té per objectiu impulsar els ensenyaments ferroviaris per garantir el personal qualificat que requereixen empreses clau com Renfe, ADIF, TMB, FGC i la indústria auxiliar. El CEB està treballant amb les diferents empreses de l’àmbit per validar les propostes de perfils i garantir les estades a l’empresa.
Fonts del CEB expliquen que durant aquest estiu es realitzaran les obres per habilitar els tallers tecnològics indispensables per al cicle de Manteniment de Material Rodante. Actuacions que inclouen l’adequació i ampliació del sistema elèctric i d’altres instal·lacions, com la d’aire comprimit i solucions per a l’extracció de gasos. Aquesta és la primera fase d’un pla d’inversions que es prolongarà fins al 2030 per adequar els 3.300 metres quadrats de l’edifici. El projecte constructiu inclou la renovació de tot l’edifici. El curs 2026-2027 suposarà el tret de sortida d’aquesta especialització del centre en el sector del transport, el material rodant i la mobilitat.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament