Joia modernista
Barcelona dona tres mesos a Núñez i Navarro per retocar el pla que permeti obrir la Casa Lleó i Morera al públic
L'ajuntament detecta insuficiències en aspectes de mobilitat, medi ambient i normes urbanístiques que jutja "esmenables" abans d'autoritzar la reobertura de l'edifici del segle XIX situat al passeig de Gràcia
Jordi Ribalaygue
L'Ajuntament de Barcelona concedeix tres mesos a la constructora Núñez i Navarro perquè modifiqui el pla que ha de permetre que la modernista Casa Lleó i Morera, al passeig de Gràcia, obri al públic. Després d'anys d'estira-i-arronsa per discrepàncies sobre com fer que l'immoble construït al segle XIX sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda, el govern de l'alcalde Jaume Collboni va atorgar l'aprovació inicial a l'obertura de l'única finca tancada de l'anomenada ‘Illa de la discòrdia’ el novembre passat. No obstant això, la tramitació ha encallat ara pels canvis que els serveis tècnics municipals insten a introduir en el projecte abans que entri en vigor i es pugui executar amb la corresponent llicència d'obres.
El gerent d'Urbanisme, David Martínez, ha explicat durant la comissió municipal d'aquest dimarts que el tràmit per adjudicar l'aval final al pla de Núñez i Navarro s'ha d'aturar per “diverses deficiències” observades en el document aprovat inicialment. El responsable municipal ha observat que totes són “esmenables”, de manera que ha vingut a dir que no hauria d'estar en risc la reobertura de la joia modernista, que va ser accessible de manera limitada entre 2014 i 2016.
Això sí, el promotor té ara 90 dies de marge per esmenar deficiències en el pla. Si no ho fa, l'expedient s'arxivarà i, al capdavall, s'avortarà la remodelació de la Casa Lleó i Morera com a museu i sala expositiva. El gerent ha especificat que els informes emesos durant la tramitació han advertit aspectes a corregir referits a “normes urbanístiques, documentació gràfica, mobilitat, medi ambient i coherència interna del document”. Tots els partits han votat a favor de deixar l'aprovació definitiva en suspens fins que Núñez i Navarro revisi el contingut de la seva proposta.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres