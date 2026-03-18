BCN aprova per majoria el futur museu Thyssen

El PSC, Junts, el PP i Vox voten a favor de modificar el planejament per permetre la reforma del Palau Marcet perquè aculli la pinacoteca.

Una de les peces de la instal·lació artística que es va fer durant la presentació del museu, al novembre. | ACN

Jordi Ribalaygue

Barcelona

L’Ajuntament va donar ahir llum verda en la comissió municipal d’Urbanisme perquè el futur museu Thyssen s’instal·li al Palau Marcet, seu del desaparegut cine Comedia a la cantonada del passeig de Gràcia amb la Gran Via. No hi va haver sorpreses en la votació de l’aprovació provisional per modificar el planejament, modificació que les dues principals forces del consistori –el PSC i Junts– van impulsar mitjançant el pla que van pactar i que va rebre el suport del PP i Vox. Al seu torn, Barcelona en Comú i ERC hi van votar en contra.

La tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Laia Bonet, va expressar que el projecte és "una aposta clara" per posicionar Barcelona com a "capital cultural" i reforçarà "un eix significatiu" de la ciutat. La socialista va afirmar que les modificacions incorporades en el pla presentat pels promotors de la futura pinacoteca permeten "conservar, rehabilitar i ampliar un patrimoni únic i posar-lo a disposició de la vida cultural i social" de Barcelona.

Bonet va augurar que el Thyssen es convertirà en "un dels museus d’art de referència de Barcelona" i va destacar que s’han inclòs "ajustos importants que reforcen la coherència patrimonial i urbanística" del projecte. En aquest sentit, va remarcar que el promotor no esgotarà l’edificabilitat concedida. La regidora va descriure el disseny com una "arquitectura contemporània que respecta el volum original i protegit" del Palau Marcet.

També va emfatitzar que el restaurant "amb terrassa" i la botiga ocuparan un 16% de la superfície destinada a usos complementaris, malgrat que podrien ocupar fins a un 25%. A més, es condicionarà un auditori per a 450 persones. Les dues botigues de roba existents als baixos tenen límit fins al 31 de desembre del 2029 per abandonar l’edifici.

El regidor Damià Calvet (Junts) va dir que els canvis pactats entre el PSC i Junts "van en la bona direcció", amb un "programa cultural més potent". Per la seva banda, el PP i Vox van considerar que el museu reforçarà l’oferta cultural de la ciutat.

Avís per saturació

En el grup contrari, Pau Gonzàlez (BComú) va opinar que la modificació traçada pels socialistes i Junts és una "solució insuficient" i va alertar de la "saturació" que pot provocar al centre de Barcelona. Va calcular que potser atrau un milió més de persones al passeig de Gràcia i el seu entorn. "¿Quina gestió es farà d’aquest espai de gran afluència?", va plantejar.

Per la seva banda, Eva Baró (ERC) va matisar que el vot contrari dels republicans "no és contrari al museu i la cultura". "La col·lecció Thyssen pot tenir cabuda a Barcelona, el problema és on es fa i a quin preu", va advertir.

