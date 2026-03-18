Formació. Fundació La Caixa
Beques per atraure i retenir el talent de joves investigadors
L’entitat ha concedit 60 beques de doctorat INPhINIT i 40 de postdoctorat Junior Leader per impulsar els projectes de més d’un centenar de professionals
Valentí Roger
Fundació La Caixa ha atorgat 100 noves beques de doctorat i postdoctorat a diversos investigadors perquè desenvolupin els seus projectes en universitats i centres d’investigació d’Espanya i Portugal. L’objectiu és atraure i retenir talent científic per enfortir l’ecosistema d’investigació dels dos països, així com promoure els treballs que generen coneixement i responen als reptes del context professional actual.
Les ajudes s’emmarquen en dos dels programes de referència de l’entitat: les beques de doctorat INPhINIT, amb 60 places, i les de postdoctorat Junior Leader, amb 40 ajuts. Totes dues iniciatives no només ofereixen salaris competitius que afavoreixen el desenvolupament dels projectes, sinó que també inclouen un sòlid programa de formació transversal.
Compten amb dues modalitats: Incoming, per atraure investigadors internacionals a centres d’excel·lència d’aquests dos països, i Retaining, dirigida als qui ja investiguen a Espanya i Portugal i desitgen continuar la seva carrera.
Així doncs, en el cas dels ajuts per al doctorat, es reforcen aspectes com la comunicació científica, el benestar emocional dels investigadors, el lideratge i les oportunitats de finançament. Les beques compten amb una dotació total de 161.200 euros durant quatre anys. D’altra banda, les ajudes de postdoctorat estan dissenyades per impulsar una carrera científica independent, promovent la innovació i el lideratge com a pilars per al desenvolupament professional, i arriben als 320.100 euros en tres anys. Josep Maria Coronas, director general de Fundació La Caixa, durant l’acte d’entrega de les beques celebrat al Museu de la Ciència CosmoCaixa, a Barcelona, ha destacat que "les beques són un reconeixement al talent i a l’esforç dels investigadors. Cadascun d’aquests projectes té el potencial de generar nou coneixement, obrir noves vies d’innovació i oferir respostes a reptes que repercuteixen directament en el benestar de la ciutadania".
Perfil dels becaris
La convocatòria reflecteix el caràcter internacional del programa. Dels 100 investigadors, 41 són espanyols i 59 procedeixen de 25 països diferents com Itàlia, Portugal o Alemanya. Els projectes es desenvoluparan en més de 70 centres d’investigació espanyols i portuguesos en especialitats com ara enginyeria, tecnologia biomèdica, biologia molecular o bioquímica, entre moltes d’altres.
Amb una inversió de més de 22 milions d’euros, aquesta promoció de beques torna a situar Fundació La Caixa entre les entitats privades més rellevants d’Europa. Una aposta ferma pel coneixement i per aquells que el fan possible.
