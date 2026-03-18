Pressió policial
Una de cada dues detencions a BCN d’agressors sexuals es fa in fraganti
Els Mossos destaquen que les dones "cada cop toleren menys" i truquen immediatament a la policia, cosa que afavoreix els arrestos al lloc dels fets
La policia catalana ha incrementat un 50% el patrullatge per assegurar la seguretat en entorns de risc
El 57% de les víctimes d’aquest tipus de violència denuncien els fets durant els primers set dies
Germán González
L’any passat es van denunciar a Barcelona 1.179 casos d’agressions sexuals, un 4,4% més que el 2024, quan es van registrar 1.129 casos. També van augmentar un 15,8% els detinguts per agressió sexual, així com un 5,5% els denunciats per aquestes conductes. La meitat d’aquests arrestos, majoritàriament casos de tocaments, van ser in fraganti, segons els Mossos d’Esquadra.
La resolució dels casos de violència sexual va augmentar 2,7 punts l’any passat, fins a arribar al 86,85%, impulsada sobretot per un increment del 29,1% en les detencions in fraganti, destaca la policia catalana. Aquests arrestos es produeixen quan la víctima pateix una agressió en espais com el transport públic, el carrer o zones de lleure i ràpidament truca al 112 o a la policia. Aquesta es persona i deté l’agressor al mateix lloc.
Dins dels patrullatges del pla específic contra les violències sexuals, els agents estan més atents a conductes de risc que poden ser tipificades com a agressió sexual sense penetració, com són els tocaments.
La comissària Montse Estruch, cap dels Mossos d’Esquadra a Barcelona, recorda que "hi ha més confiança en el sistema i en la xarxa d’atenció a les víctimes, ja sigui en l’àmbit policial, sanitari o d’un altre tipus. En aquest sentit, les dones estan més empoderades i no accepten determinades conductes que abans es toleraven". Per això immediatament truquen a la policia.
El 82,7% de les detencions in fraganti correspon a agressions sexuals sense penetració. Els Mossos assenyalen que l’any passat una de cada dues detencions per aquest tipus d’agressions sexuals a Barcelona va ser a l’acte, poc després que la víctima ho denunciés o la patrulla s’adonés del delicte, cosa que demostra "l’eficàcia operativa i la capacitat de resposta immediata dels efectius policials".
Pel que fa a les agressions amb penetració, sovint es produeixen en espais on la policia no pot intervenir directament, com domicilis, habitacions d’hotel o locals privats, i per això la majoria d’aquests casos s’activen a partir de la denúncia posterior de la víctima a comissaria. A partir d’aquí s’inicia una investigació i es troba l’autor.
Les agressions sexuals denunciades a Barcelona l’any passat van ser 1.179, cosa que representa el 0,7% del total de delictes registrats a la ciutat. En comparació amb el conjunt de Catalunya, on aquest tipus de denúncies van augmentar un 11% el 2025, l’increment a Barcelona va ser més moderat, del 4,4%. No obstant, els Mossos d’Esquadra destaquen un matís important: tot i que les denúncies van créixer un 4,4%, els delictes contra la llibertat sexual el 2025 van descendir un 6,7% respecte a l’any anterior.
En aquest sentit, la policia destaca que hi ha molta latència en aquest tipus violència sexual, és a dir, el temps que passa entre que passen els fets i la víctima els denuncia. El 57% de les víctimes de violència sexual denuncia els fets durant els primers set dies, destaquen els Mossos.
Un 50% més de patrullatge
L’últim any els Mossos han incrementat un 50% el patrullatge per garantir la seguretat en entorns de risc de violència sexual, com és el transport públic, eixos comercials o zones d’oci. Així mateix, ha augmentat gairebé un 92% la xifra d’homes identificats davant la sospita que podrien haver comès un delicte contra la llibertat sexual. Únicament un de cada cinc delictes sexuals comesos a Barcelona l’any passat van tenir lloc en zones d’oci nocturn.
En aquest sentit, la comissària Estruch destaca el reforç policial i la coordinació amb el sector: "Hem reforçat la formació i coordinació amb personal de seguretat privada en entorns d’oci, hem apostat per un model d’intel·ligència policial predictiu que ens permet distribuir eficientment efectius policials allà on succeeixen els delictes, i hem destinat l’augment dels Mos- sos d’Esquadra al patrullatge al carrer". "L’especialització en l’atenció a les víctimes i en la investigació de delictes de caire sexual és primordial per fer aflorar la xifra oculta i augmentar el coneixement del fenomen", remarca la comissària.
Els responsables policials també posen en valor el pla específic contra les violències sexuals que va començar fa uns anys en entorns de lleure, però que s’ha anat expandint a altres entorns de risc. A partir d’analitzar denúncies i escoltar les víctimes, els Mossos han centrat els dispositius a prop de discoteques i bars musicals alhora que han establert itineraris des d’aquests punts al transport públic quan tanquen aquests locals perquè les dones se sentin segures.
Han format personal d'aquestes discoteques per detectar conductes de violència sexual i millorar la seva atenció a les víctimes que expliquin haver patit una possible agressió. Aquesta formació es va estendre, fa un any, als empleats de TMB perquè també poguessin identificar aquests riscos.
