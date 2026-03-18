El futur de l’educació
La Generalitat rebutja reobrir la negociació amb els docents
Dalmau i Paneque insisteixen que l’acord obtingut la setmana passada amb CCOO i la UGT és "històric" encara que no tingui l’aval de tot el sector.
La conselleria complirà l’acord amb els professors hi hagi o no pressupostos
Quim Bertomeu
La vaga que aquesta setmana protagonitzen els docents de Catalunya va arribar ahir al Parlament. El conseller Albert Dalmau, que assumeix de manera temporal les funcions d’Ester Niubó per baixa mèdica, va defensar l’acord al qual el Govern va arribar la setmana passada amb CCOO i la UGT i que no va subscriure el sindicat majoritari del sector educatiu, Ustec. El conseller va dir que el pacte firmat són "passos endavant" per millorar les condicions dels docents i va advertir del risc que assumeixen els que el rebutgen: "El camí del tot o res normalment acaba portant al no-res i a quedar-nos encallats en el conflicte", va dir.
Dalmau es va pronunciar en aquests termes durant una interpel·lació que ERC va formular a l’Executiu. El conseller va insistir que l’acord amb CCOO i la UGT és "històric" encara que no tingui l’aval de tot el sector, i va defensar que no es pot desdenyar un pacte amb els "dos sindicats majoritaris del nostre país".
El Govern reivindica, doncs, que encara que Ustec –a la qual no ha arribat a esmentar de manera explícita– sigui l’organització sindical amb més pes en l’àmbit educatiu, Comissions i la UGT continuen tenint més pes en el conjunt de Catalunya.
L’acord al qual es va arribar la setmana passada entre el Govern i CCOO i la UGT inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents que s’aplicarà progressivament durant els pròxims quatre anys i que comportarà que, el 2029, el professorat cobri uns 3.000 euros anuals més que ara, i es converteixi en el tercer més ben pagat d’Espanya darrere d’Euskadi i Cantàbria (ara són els tercers per la cua). Ustec i Professors de Secundària-Aspepc ho consideren insuficient i per això han mantingut les jornades de vaga d’aquesta setmana.
En la seva intervenció davant del Parlament, Dalmau ha allargat la mà als docents que estan en vaga i els ha enviat un "missatge de comprensió i entesa", però també va reclamar que ningú es quedi "enquistat en el conflicte" i acceptin "obrir un camí" cap a les solucions com l’acord de la setmana passada. "Som conscients que una part de la comunitat educativa està esgotada. La nostra obligació és donar-los resposta i allargar-los la mà", va dir.
També la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, es va pronunciar sobre l’assumpte i va rebutjar renegociar l’acord educatiu. "Els tendim la mà perquè s’afegeixin a un acord que creiem que és bo, que té mesures de millora educativa que ja compten amb el recolzament de tots, i que també és bo salarialment", va dir en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.
Suficient múscul financer
Dalmau també va aprofitar la seva intervenció al Parlament per assegurar que el Govern "complirà" l’acord amb els docents hi hagi o no hi hagi pressupostos. És a dir, va garantir que la Generalitat té prou múscul financer per complir el compromís tot i que no pugui aprovar els comptes del 2026. Això sí, va advertir que no renuncia a convèncer ERC que avali la llei de pressupostos que ja està registrada a la Cambra. Precisament, van ser els republicans els que van interpel·lar al Parlament el conseller sobre la situació del sector educatiu. La diputada Irene Aragonès va retreure a Dalmau que mantingui que l’acord amb CCOO i la UGT és històric quan no ho subscriu Ustec i va exigir al Govern que no es tanqui a renegociar el pacte. "El malestar dels docents continua viu. Aquí no s’ha acabat res. La realitat és tossuda i els professors segueixen al carrer", va advertir. Els republicans reclamen "solucions reals i no titulars.
