Respecte a la gent gran
Cop a l'edatisme: el vestit amb què "de sobte passes a tenir 80 anys"
L'abillament inclou zones punxants a les articulacions, pes extra o ulleres i pegats per reduir la visió
Marcos Manteiga Outeiro
«Amb aquest vestit, una persona de mitjana edat pot experimentar les dificultats que afronta una persona gran en el seu dia a dia; és com si de sobte passessis a tenir 80 anys de cop». Aquest és el resum de la iniciativa, impulsada per Vegalsa-Eroski i Cruz Roja per reforçar el seu model de botiga inclusiva a favor de les persones veteranes, basat en el 'Decàleg de Bones Pràctiques d'Atenció a les Persones Grans' que apliquen entre el seu personal.
“A Vegalsa-Eroski continuem treballant perquè les nostres botigues siguin espais propers i inclusius per a totes les persones", estenent el seu "programa de formació a la nostra xarxa d'Autoservicios Familia per millorar l'atenció als nostres clients de 65 anys i més juntament amb Cruz Roja, una entitat que coneix a fons les necessitats del col·lectiu", indica la representant de l'àrea de Client de Vegalsa-Eroski, Marta Santos.
Al seu torn, la responsable de projectes de la Unitat d'Innovació de Cruz Roja a Galicia, Trini de Lorenzo Otero, aportava que "els supermercats de proximitat són espais essencials en la vida quotidiana de moltes persones grans. Per això, promoure una atenció lliure d'edatisme i formar els equips des de l'experiència directa és fonamental per contribuir a una societat més inclusiva. Aquest programa, que és fruit de les conclusions de l'estudi impulsat per la Càtedra Cruz Roja USC, contribueix, a més, a impulsar entorns comunitaris accessibles i amigables per a les persones grans amb patologies. Crear supermercats inclusius és apostar per un model social on totes les persones, amb independència de la seva edat, puguin participar".
I per divulgar aquesta batalla contra l'edatisme, què millor que vestir els empleats amb un vestit adaptat, facilitat per Cruz Roja, i així experimentar les principals patologies associades al procés d'envelliment, com ara la pèrdua de mobilitat i la disminució de l'agudesa sensorial, i fins i tot d'altres més específiques com l'hemiparèsia o la MPOC, entre d'altres. Amb aquest abillament, van poder fer una compra completa, visitant diferents seccions com fleca, peixateria o fruiteria i comprovar com aquestes patologies influeixen en una activitat tan comuna com és la visita a un súper.
Així, van ser els mateixos empleats del Familia de Sigüeiro els qui van provar l'abillament que simula els mals de la vellesa. I una d'elles és Isa Vázquez, que després de fer el recorregut pels passadissos, declarava que "a verdade é que me sentín no aire cando o quitei".
I és que, a més d'afegir quilos, el vestit inclou zones semipunyents per simular els dolors a les articulacions, ulleres fosques i pegats, per la manca de visió; i fins i tot guants que dificulten, per exemple, triar les monedes.
D'aquesta manera, el treballador pren consciència, per exemple, de les cues a les caixes que pot provocar la localització dels diners entre els clients més madurs. Però també dels problemes que aquests pateixen per aixecar els braços i recollir productes dels prestatges superiors, o bé ajupir-se per agafar els productes que són més a prop del terra.
En total, compten amb dos vestits que van rotant entre els treballadors, de manera que així "prenen consciència" de les necessitats dels clients, "millorant d'aquesta manera l'atenció". Entre les particularitats de l'abillament destaca la seva versatilitat per, per exemple, simular lesions o, fins i tot, la paràlisi en part del cos, una cosa amb què breguen la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda al carrer... i al supermercat.
