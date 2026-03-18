L’incendi d’un bus al barri de la Sagrera de Barcelona se salda sense ferits
Un bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) s’ha incendiat el matí d’aquest dimecres al carrer Berenguer de Palou, al barri de la Sagrera. Tot i que no s’ha produït cap ferit ni danys personals, s’investiguen les causes del foc, ja que s’ha incendiat la part posterior del vehicle.
Les dotacions de Bombers mobilitzades han aconseguit extingir el foc abans del migdia. Les línies de bus afectades pel succés han estat les següents: H8, el V29, el V31, el 34 i el 126.
