Al carrer Verdi
Un incendi en un habitatge de Badalona provoca un ferit crític i dos més menys greus
Els Bombers de la Generalitat han rescatat dos dels afectats de l'interior de l'immoble
Gerardo Santos
Una dona ha resultat ferida crítica i tres persones més es troben en estat menys greu a causa de l'incendi que s'ha declarat durant la matinada d'aquest dimecres en un habitatge de Badalona.
Cap a les 7 del matí, els Bombers de la Generalitat informaven a través de les seves xarxes socials de l'extinció d'un incendi en un edifici de sis plantes al carrer Verdi de Badalona, en el qual han treballat set dotacions després d'haver rebut l'avís cap a les 3.30 hores.
Ha cremat totalment un pis de la segona planta, però també ha quedat afectada la planta inferior. Els bombers han aconseguit rescatar dues persones de l'interior de l'habitatge afectat, que han estat evacuades.
En total, les quatre ambulàncies i l'equip conjunt mobilitzats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès quatre persones. Una dona, en estat crític, ha estat traslladada a l'hospital de la Vall d'Hebron; un home amb pronòstic menys greu, a l'hospital municipal de Badalona i, finalment, dues persones més (un home i una dona) han estat donades d'alta in situ.
