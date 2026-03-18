Al carrer Verdi

Un incendi en un habitatge de Badalona provoca un ferit crític i dos més menys greus

Els Bombers de la Generalitat han rescatat dos dels afectats de l'interior de l'immoble

Parc de Bombers de la Generalitat a Badalona

Parc de Bombers de la Generalitat a Badalona

Gerardo Santos

Badalona

Una dona ha resultat ferida crítica i tres persones més es troben en estat menys greu a causa de l'incendi que s'ha declarat durant la matinada d'aquest dimecres en un habitatge de Badalona.

Cap a les 7 del matí, els Bombers de la Generalitat informaven a través de les seves xarxes socials de l'extinció d'un incendi en un edifici de sis plantes al carrer Verdi de Badalona, en el qual han treballat set dotacions després d'haver rebut l'avís cap a les 3.30 hores.

Ha cremat totalment un pis de la segona planta, però també ha quedat afectada la planta inferior. Els bombers han aconseguit rescatar dues persones de l'interior de l'habitatge afectat, que han estat evacuades.

En total, les quatre ambulàncies i l'equip conjunt mobilitzats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès quatre persones. Una dona, en estat crític, ha estat traslladada a l'hospital de la Vall d'Hebron; un home amb pronòstic menys greu, a l'hospital municipal de Badalona i, finalment, dues persones més (un home i una dona) han estat donades d'alta in situ.

Fem Manresa reclama complir l'acord de ple per crear un servei per als homes que previngui violències masclistes

El Col·legi Ave Maria de Manresa dedica una setmana cultural a Antoni Gaudí

Els professors en vaga retreuen al Govern que ignori el seu malestar: «No han entès que això va molt més enllà del sou»

La protesta de docents atura el centre de Manresa

Sant Fruitós habilita a Pineda una àrea d’emergència per als residus domèstics

Els docents en un desnonament aquest dimecres a Manresa

Illa reivindica l'"estabilitat" després de retirar els pressupostos: "Cal actuar units i amb la màxima responsabilitat"

Micheál Martin, primer ministre d'Irlanda, defensa Europa i la immigració davant Trump

