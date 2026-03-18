Un jutge investiga la mort de l’arquitecte Josep Juanpere
L’autòpsia preliminar va revelar que va morir per causes naturals a la seva residència de Baqueira per Nadal, però s’espera l’informe definitiu.
Germán González
El 26 de desembre l’arquitecte Josep Juanpere va morir, aparentment per un infart, a la seva residència de Baqueira (Val d’Aran) en la qual passava uns dies de vacances. El seu funeral, uns dies després a Barcelona, va reunir el més granat de l’empresariat i la cultura barcelonina, ja que es tractava d’un dels professionals més rellevants en el disseny arquitectònic d’edificis d’oficines, seus corporatives o establiments hotelers.
Malgrat que tot apunta que la seva mort va ser per causes naturals, el Jutjat d’Instrucció de Viella té oberta una causa, que està sota secret, després de constatar que hi ha algunes llacunes en les hores prèvies a la mort de l’arquitecte.
Juanpere passava les vacances de Nadal al costat de la seva parella a la seva residència de Baqueira. Després del sopar del 24 de desembre es va trobar malament i va acudir a urgències de l’hospital de Viella, centre on va estar en observació durant diverses hores. Va sortir el dia 25 a instàncies del mateix hospital, segons fonts pròximes al cas.L’arquitecte va morir el 26 de desembre al seu domicili. Aquell dia la seva família va intentar posar-se en contacte amb ell i amb la seva parella, que l’acompanyava, però cap dels dos responia al telèfon, segons fonts judicials. Per això, un nebot va acudir a la vivenda i, després d’estar trucant durant gairebé una hora, va accedir a l’interior. Dins va trobar el cos sense vida de Juanpere així com la dona.
Va ser llavors quan va alertar els serveis d’emergència i els Mossos d’Esquadra. Els equips sanitaris van constatar que l’arquitecte havia mort, aparentment per causes naturals. No obstant, a l’existir aquesta atenció prèvia a l’hospital el dia anterior suposadament no s’hauria firmat el certificat mèdic de defunció i es va instar al jutjat perquè es fes l’autòpsia a l’arquitecte per determinar les causes exactes.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, la investigació se centra en l’entrada i sortida de l’arquitecte amb tan poc temps de l’hospital així com a reconstruir les seves últimes hores de vida, en les quals estava acompanyat de la seva parella actual, resident a Madrid. Fonts judicials han explicat a aquest diari que la primera autòpsia indica que la mort va ser natural i que la investigació, de moment, no es dirigeix contra ningú.
En aquest sentit, agents de la Regió Policial de l’Alt Pirineu dels Mossos d’Esquadra van acudir al domicili per indagar sobre aquesta mort i prendre declaració a l’entorn de Juanpere. La policia va elaborar un atestat que va entregar al jutjat. Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’autòpsia preliminar, que també està a disposició del magistrat, remarca que la mort va ser per causes naturals, però s’està pendent de l’informe toxicològic que pot demorar-se unes setmanes més i que s’espera definitiu. Amb l’autòpsia inicial el jutjat va autoritzar l’enterrament de l’arquitecte.
Figura reconeguda
Josep Juanpere i Miret va néixer el 1953 i es va titular el 1976 per l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona. Va fundar GCA Architects juntament amb Antonio Puig el 1986, estudi que s’ha convertit en un dels referents, a nivell nacional i internacional, del sector amb dissenys funcionals i amb un ampli sentit de l’espai sense oblidar la sostenibilitat als materials de construcció i la innovació tecnològica.
Entre els projectes creats per l’estudi hi ha tant seus empresarials com la Torre Puig, de la companyia Puig, a l’Hospitalet de Llobregat; l’Smart 22@ a Barcelona, un dels primers edificis d’oficines smart a Espanya, les seus de Barcelona i Madrid de Cuatrecasasas, Gonçalves Pereira Headquarters les Oficines Bonill a Barcelona, rehabilitació d’un edifici industrial o el disseny de la Central MoraBanc a Andorra, entre d’altres.
També ha dissenyat hotels a Barcelona com el The Mirror Hotel, caracteritzat per l’ús de miralls, o participat en la remodelació de l’Hotel Arts, mentre que també va fer el projecte hoteler de luxe del Royal Mansour Tamuda Bay al Marroc. A més, ha participat en el centre de dia per a malalts d’Alzheimer de la Fundació Rosa Maria Vivar a Reus, el disseny de les instal·lacions educatives del St Paul’s School a Barcelona o al Centre Logístic Mango a Lliçà d’Amunt, així com en projectes residencials de luxe a la Costa Brava.
