Col·locació de la primera pedra
L’ampliació de DFactory a BCN crearà 1.500 llocs de treball directes
Al marge de la robòtica, la IA i la manufactura avançada, les instal·lacions es dirigiran també a projectes de transformació de firmes tecnològiques de salut, alimentació i agroindústria.
S’hi invertiran 50 milions i es preveu triplicar la superfície fins als 60.000 m2
Glòria Ayuso
Barcelona busca des de fa temps diversificar la seva economia més enllà del turisme obrint-se pas a nova activitat que pugui aportar valor afegit. Un dels projectes que pretenen respondre a aquest objectiu és DFactory, el centre dedicat a l’impuls tecnològic i la digitalització de la indústria, nascut a la Zona Franca. Va obrir les portes a finals del 2021, i en un degoteig incessant ha anat sumant empreses que han volgut desenvolupar aquí els seus projectes de transformació industrial.
Tant és així que en poc temps els seus 17.000 metres quadrats han quedat petits. Aquest dimarts, l’acte de col·locació de la primera pedra ha posat en marxa ja sobre el terreny la seva ampliació. El futur DFactory, que preveu acabar les obres el 2026 per rebre les primeres empreses a inicis del 2027, es mou en un altre rang de magnituds: triplicarà la seva superfície fins als 60.000 metres quadrats, i dels 300 llocs de treball actuals preveu passar als 1.500 directes i prop de 5.000 d’indirectes. "No es tracta de "qualsevol tipus de lloc de treball", sinó d’aquells que "generen valor per si mateixos", ha remarcat l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha qualificat DFactory com "un dels projectes transformadors més importants" de la capital catalana, perquè "la gent visqui millor i pugui guanyar-se millor la vida".
Actualment, DFactory acull 44 empreses vinculades a àmbits com la robòtica, la sensòrica, la intel·ligència artificial, la manufactura avançada, la impressió 3D, la realitat virtual i augmentada, el blockchain, la ciberseguretat i la nanotecnologia. "Estem construint un projecte estratègic, únic al món, que continua creixent per consolidar Barcelona com a referent de la nova indústria", ha afirmat el president executiu del CZFB, Pere Navarro.
Quatre edificis
L’ampliació de DFactory, en la qual s’invertiran 50 milions d’euros, suposarà elevar quatre nous edificis. Els promotors del projecte destaca precisament l’edifici Cub, de 1.100 metres quadrats, destinat a grans esdeveniments internacionals relacionats amb la indústria 4.0 i la nova economia. Dos edificis més dedicaran la planta baixa a la fabricació, mentre que tindran tres plantes més que acolliran laboratoris, centres tecnològics i oficines. Segons el Consorci de la Zona Franca, amb els nous espais es preveu atraure empreses innovadores, afavorir la generació de projectes conjunts i noves línies d’investigació aplicada. "Aquí fem possible que empreses, tecnologia, talent, universitats i institucions col·laborin perquè la innovació ocorri de veritat", ha afirmat Blanca Sorigué, directora general del CZFB.
Tecnologia de la salut
La seva ubicació als antics terrenys que ocupava Seat demostra que "la indústria no desapareix, sinó que es transforma", en "un espai històricament lligat a la producció industrial en un referent de la indústria 4.0, capaç d’atraure inversió, talent i ocupació qualificada", ha destacat el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.
En aquest sentit, a més dels sectors tradicionals de la indústria 4.0, l’ampliació de DFactory Barcelona aposta per atraure empreses tecnològiques vinculades a l’àmbit de la salut, l’alimentació i l’agroindústria avançada, al considerar-los "clau de la nova economia i estretament relacionats amb la qualitat de vida i la sostenibilitat".
